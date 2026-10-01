RDC: Lula mantiene una leve ventaja en las encuestas de cara al primer turno de las elecciones en Brasil

A pocos días de las elecciones presidenciales de Brasil, en una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, la analista, Eleonora Gosman, analizó el escenario previo al primer turno, las últimas encuestas y los principales temas que dominaron la campaña, entre ellos la controversia por Nuestra Señora de Aparecida, las denuncias contra Flávio Bolsonaro y el creciente peso de la Corte Suprema.

Gosman repasó las últimas mediciones y destacó un sondeo del Instituto Indexa. “Ya se da por descontado que va a ir a segunda vuelta, o sea, a balotar desde el Instituto Indexa y le da cuatro puntos de diferencia a Lula y a Flávio. Sí, en esta primera vuelta. Cuidado con eso”, planteó.

La periodista también advirtió que los próximos estudios de opinión estarán atravesados por los principales acontecimientos de la campaña electoral brasileña: “Después lo que se puede decir es que las encuestas, todas las encuestas van a reflejar a partir de hoy, todavía no se conocen los resultados de todas, pero van a reflejar sin duda los temas más importantes que se estuvieron en el debate durante esta semana, esta semana previa al primer turno”.

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Los temas que marcaron la campaña presidencial de Brasil

Entre los asuntos que, según Gosman, tendrán impacto en las próximas encuestas aparece la controversia vinculada con Nuestra Señora de Aparecida, uno de los episodios que generó repercusiones durante los últimos días de campaña. “Entre ellas, por ejemplo, uno de los temas es el tema de Nuestra Señora de Aparecida, que sin duda causó mucho revuelo”, señaló la periodista en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Otro de los asuntos mencionados es una denuncia difundida por un medio brasileño contra Flávio Bolsonaro. Gosman explicó que, “también, digamos, hay el tema de la aparición de una denuncia a través de un medio brasileño llamado Plató, que lo coloca a Flávio Bolsonaro en una situación complicada, dado que relata fiestas con prostitutas, etcétera”.

La Corte Suprema, otro eje de las elecciones en Brasil

Uno de los puntos que Gosman identificó como particularmente relevante es el papel que adquirió la Corte Suprema de Brasil en el debate político y electoral. “Después también va a aparecer con certeza el tema que es importante, muy importante de la Corte Suprema”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el debate alrededor del máximo tribunal adquirió una dimensión inusual dentro de la campaña: “Ese tema de la Corte Suprema está causando, yo te diría, está causando casi una revolución. Es la primera vez que una Corte Suprema tiene tanto, la discusión de una Corte Suprema tiene tanto peso”.