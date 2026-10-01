RDC: funcionarios, estudiantes y bomberos protestan en Francia por el poder adquisitivo y el presupuesto

Francia atraviesa un escenario de protestas y movilizaciones que reúne a funcionarios públicos, estudiantes y bomberos, en medio del debate por el presupuesto. El corresponsal de Francia Juan Luis Francia explicó en Ronda de Corresponsales, por +Perfil que los reclamos tienen entre sus principales ejes la pérdida de poder adquisitivo, las condiciones salariales y distintas medidas incluidas en el proyecto presupuestario.

La tensión se desarrolla mientras el Gobierno enfrenta manifestaciones en las calles y avanza con la discusión presupuestaria en la Asamblea Nacional. Para el corresponsal, la combinación de los conflictos sociales con la proximidad de las elecciones presidenciales vuelve especialmente incierto el escenario político francés.

Funcionarios públicos reclaman por la pérdida de poder adquisitivo

El 29 de septiembre se había convocado una jornada de huelga y manifestación de los funcionarios públicos. El reclamo central está relacionado con el poder adquisitivo y con una pérdida salarial que, según los sindicatos mencionados durante el segmento, habría alcanzado el 15% en los últimos diez años.

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El mecanismo cuestionado es el denominado punto de indicio, un sistema que vincula determinados puntos de la carrera de los empleados públicos con sus salarios. Cuando ese indicador permanece congelado, los ingresos no acompañan la evolución de los precios.

"Si se congela eso, pues los salarios no acompañan la inflación y hay una pérdida de poder adquisitivo", explicó Juan Luis Francia.

La protesta reunió a funcionarios, estudiantes y bomberos

La movilización fue convocada por la intersindical y, según los sindicatos, reunió a unas 300.000 personas. Entre los sectores que acompañaron la protesta estuvieron los estudiantes y los bomberos, cuya participación tiene una particularidad dentro de las movilizaciones francesas.

Los bomberos movilizados no pueden realizar huelgas en las mismas condiciones que otros trabajadores, pero sí pueden manifestarse. Francia destacó además la elevada valoración social que tienen estos trabajadores, especialmente después de los incendios registrados durante el verano boreal.

"Son personas muy queridas, con un índice de popularidad muy elevado", señaló el corresponsal al referirse a los bomberos franceses.

El Gobierno enfrenta distintos focos de conflicto

Según el análisis de Juan Luis Francia, el Gobierno estaría aplicando estrategias diferentes frente a cada sector movilizado. Mientras los funcionarios no habrían recibido una respuesta que satisfaga sus reclamos, el Ejecutivo mantuvo contactos específicos con los bomberos y reforzó la presencia policial frente a las protestas estudiantiles.

El movimiento estudiantil representa un desafío particular debido a su capacidad de permanecer durante más tiempo en las calles. El corresponsal señaló que esto dificulta la tarea de las autoridades para contener las movilizaciones.

"Los estudiantes no trabajan, no tienen la misma dinámica que un adulto", sostuvo Francia al explicar una de las diferencias que observa en el conflicto.

El presupuesto incorpora medidas que generan rechazo

Uno de los puntos que alimenta la tensión es el proyecto de presupuesto que se discute actualmente en la Asamblea Nacional. Entre las medidas mencionadas durante el segmento aparece la posibilidad de establecer aranceles para determinados estudiantes que ingresen a instituciones de formación superior.

Francia señaló que la medida alcanzaría a estudiantes de instituciones de formación técnica y a las denominadas grandes escuelas, centros de educación superior de elevado prestigio en el sistema francés. También mencionó un arancel de alrededor de 270 euros anuales para algunos de estos estudios públicos.

Otro de los puntos señalados durante el segmento es la propuesta de congelar para los jubilados la indexación por inflación. Estas medidas se suman al conflicto salarial de los empleados públicos y al reclamo estudiantil.

La CGT cuestiona el rumbo del Gobierno

En medio de las movilizaciones, la secretaria general de la CGT cuestionó el manejo de la situación por parte del Gobierno. Según el planteo citado por Francia, las decisiones vinculadas al presupuesto podrían profundizar el conflicto en lugar de facilitar un acuerdo.

"El gobierno pareciera estar echando aceite al fuego", señaló el corresponsal al resumir la posición expresada por la dirigente sindical.

El conflicto también se desarrolla con distintas respuestas oficiales frente a los sectores movilizados. Francia sostuvo que, mientras los funcionarios son ignorados, con los bomberos se intenta establecer un diálogo y frente a los estudiantes aumenta la presencia de las fuerzas de seguridad.

El escenario se vuelve incierto a meses de las elecciones

Las protestas se producen a pocos meses de las elecciones presidenciales francesas, en un contexto marcado por la discusión presupuestaria y la tensión social. La evolución de las movilizaciones durante octubre podría tener impacto sobre el clima político y sobre las negociaciones alrededor del proyecto de presupuesto.

Para Francia, la combinación de huelgas, manifestaciones y medidas que generan rechazo en distintos sectores dificulta anticipar cómo evolucionará el conflicto. "Todo se hace realmente bastante imprevisible y puede pasar en este mes de octubre", sostuvo.