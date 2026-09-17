RDC: Francia vuelve a mirar a los chalecos amarillos ante la suba de los combustibles y las protestas

La fuerte suba de los combustibles volvió a elevar la tensión social en Francia, donde pescadores, trabajadores de la energía y otros sectores protagonizaron protestas durante los últimos días. Al mismo tiempo, una convocatoria difundida en redes sociales para el 17 de octubre reavivó el recuerdo de los chalecos amarillos, el movimiento que sacudió al país entre 2018 y 2019.

“Un fantasma recorre Francia”, describió Juan Luis Francia, corresponsal de +Perfil, al analizar el escenario. Según explicó, “el clima de aumento constante de los precios de los combustibles fósiles en Francia no para de subir”.

Los pescadores bloquearon puertos y depósitos

Francia señaló que las protestas se extendieron a distintos sectores durante la semana. “Hemos tenido manifestaciones de bomberos, policías, una huelga de trabajadores de la empresa de electricidad EDF con manifestaciones”, enumeró. Las movilizaciones coinciden con las dificultades del Gobierno para cerrar un Presupuesto que contempla un fuerte ajuste del gasto.

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El conflicto más visible estuvo protagonizado por los pescadores del sur del país. “Desde el lunes los pescadores vienen bloqueando puertos y refinerías y depósitos de combustible”, explicó Francia, quien remarcó que “la protesta es justamente porque quieren pagar menos por el combustible”.

Uno de los bloqueos llegó hasta el puerto de Niza y afectó la circulación marítima. “Había barcos que tuvieron que desviarse, no podían acceder al puerto de Nice”, contó. Los pescadores bloquearon efectivamente el puerto y un depósito petrolero en Frontignan antes de iniciar negociaciones con el Gobierno.

La convocatoria de los chalecos amarillos

En paralelo, comenzó a difundirse una protesta nacional para el 17 de octubre. “Hay una convocatoria espontánea de unos jóvenes que comenzaron en TikTok y otras redes sociales con un chaleco amarillo”, señaló Francia.

El corresponsal destacó que, hasta el momento, no aparece una estructura política tradicional detrás del llamado. “No reconoce paternidad de ningún partido político, ni de ningún sindicato, ni de organizaciones sociales. Es algo que es muy difícil de controlar”, afirmó.

Ese carácter espontáneo volvió a despertar inquietud por el antecedente de las movilizaciones iniciadas en 2018. “Hay un trauma ahí que aflora nuevamente, una preocupación del Gobierno por esto”, explicó Francia al recordar las protestas que durante meses enfrentaron al Ejecutivo de Emmanuel Macron.

Un escenario diferente al de 2018

Francia remarcó, sin embargo, que la situación política y económica actual es distinta. “Hoy tenemos una guerra en Ucrania, tenemos otra guerra importante en Medio Oriente y tenemos elecciones presidenciales en seis meses”, sostuvo.

Las presidenciales francesas están previstas para el 18 de abril de 2027, con una eventual segunda vuelta el 2 de mayo. “Macron no puede ser candidato a la reelección”, recordó Francia, ya que la Constitución francesa impide ejercer más de dos mandatos presidenciales consecutivos.

La tradición francesa de protesta

Para Francia, el fenómeno también debe entenderse a partir de una larga tradición de movilización social. “Francia tiene una tradición de organización social, de sindicatos, de protestas, que yo, en mi interpretación, lo relaciono con su historia”, explicó.

El corresponsal vinculó esa cultura política con procesos históricos que van desde la Revolución Francesa hasta Mayo del 68. “Es una historia plagada de movimientos, sindicatos, organizaciones, protestas que para mí se comprenden en el marco de la historia particular de este país”, concluyó.