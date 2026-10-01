Vladimir Putin en crisis: en RDI se hizo hincapié sobre las señales de desgaste del poder en Rusia

En otro segmento de Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, la periodista, Paula Bistagnino, analizó un artículo del medio ruso Meduza que plantea una tesis provocadora sobre el futuro de Vladimir Putin: que la crisis de su liderazgo ya comenzó a hacerse visible.

Bistagnino aclaró que no se trata de un juicio real contra Vladimir Putin, sino de una interpretación sobre el desgaste de su liderazgo. “Por supuesto que no ha comenzado realmente”, explicó, y señaló que el artículo funciona como punto de partida para analizar una serie de señales que aparecen en la política y en los medios rusos.

La periodista destacó además la dificultad de acceder a este tipo de información dentro de Rusia: “No es común encontrar, por supuesto en los medios de prensa rusos, información sobre esto, diría que es bastante difícil, la prensa rusa es como una cosa rara de creer”.

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La imagen de Putin y el desgaste del poder ruso

Según Bistagnino, la imagen de Putin como un líder todopoderoso comienza a mostrar fisuras. “Ese verosímil de este Vladimir Putin todopoderoso empieza a caerse a pedazos”, afirmó en +Perfil.

La periodista vinculó esa percepción con la evolución de la guerra en Ucrania y con los costos que el conflicto representa para Rusia: “Parece que ahora, en el ocaso de su vida porque está envejeciendo pero además porque está perdiendo una guerra o porque es una guerra que no ganó y que ya se ve que no va a ganar de ninguna manera que tiene un costo altísimo para la población rusa”.

La guerra y la pérdida de poder simbólico

Uno de los ejemplos que analiza la periodista es el tradicional desfile del 9 de mayo, fecha central de la memoria histórica rusa y de la celebración de la victoria soviética sobre la Alemania nazi. “El día más importante en Rusia es el día de la victoria, el 9 de mayo es un día de un desfile militar impresionante alucinante en el que Rusia pone toda su fuerza militar en la calle”, sostuvo.

Sin embargo, según la lectura que Bistagnino transmite del artículo, la guerra habría modificado el significado de esa demostración de poder: “Fue un desfile muy frágil y eso es como una especie de casa de naipes desmoronándose”.

A esto se suma, según la periodista, una dificultad creciente para controlar completamente la circulación de información. “Y se enfrenta Vladimir Putin y esto también lo recoge este artículo algo que no pasaba en otros tiempos en Rusia en ningún lado que es la imposibilidad del aislamiento”, expresó.