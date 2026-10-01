En RDC analizaron la polémica por el portal de inteligencia artificial del Gobierno de Donald Trump

El nuevo portal de inteligencia artificial del Gobierno de Estados Unidos, America.gov, quedó envuelto en una polémica luego de responder que Joe Biden ganó las elecciones presidenciales de 2020. El episodio generó repercusiones porque la respuesta contradice las afirmaciones de Donald Trump sobre aquellos comicios, cuyo resultado oficial dio como ganador a Biden.

El corresponsal en Estados Unidos Norman Powell explicó el funcionamiento inicial de la plataforma en Ronda de Corresponsales, por +Perfil y señaló que el sistema todavía se encuentra en una etapa de ajustes. America.gov fue diseñado para responder consultas de los ciudadanos sobre trámites y servicios del Gobierno a partir de información oficial.

Qué es America.gov, el nuevo portal de inteligencia artificial

El sitio busca funcionar como una herramienta de consulta para los ciudadanos estadounidenses, con respuestas sobre distintos trámites gubernamentales. Entre sus usos se encuentran la búsqueda de información sobre pasaportes, procedimientos administrativos y oportunidades de empleo dentro del Gobierno federal.

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Según Powell, las primeras consultas tuvieron resultados aceptables, aunque el sistema también encontró dificultades frente a determinadas preguntas. "Las primeras consultas funcionaron aceptablemente bien, pero hubo otras que no las podía responder", señaló el corresponsal.

La plataforma oficial explica que utiliza inteligencia artificial para encontrar y explicar información procedente de sitios oficiales del Gobierno. El propio servicio advierte que sus respuestas pueden ser incompletas o incorrectas y recomienda verificar las fuentes antes de tomar decisiones importantes.

La respuesta sobre las elecciones de 2020 que generó polémica

La controversia apareció cuando algunos usuarios comenzaron a realizar consultas políticas al sistema. Entre ellas, preguntaron quién había ganado las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020.

De acuerdo con el relato de Powell, America.gov respondió que el ganador había sido Joe Biden. El resultado coincide con los registros oficiales del Colegio Electoral, que contabilizaron 306 votos electorales para Biden frente a 232 para Trump.

El episodio adquirió una dimensión política porque Trump sostiene desde entonces que hubo fraude en esos comicios. En ese sentido, Powell remarcó la contradicción entre las afirmaciones del presidente y la respuesta inicial de una herramienta creada por su propio Gobierno.

"Su propia creación, que es america.gov, dice que ganó las elecciones Joe Biden", sostuvo el corresponsal durante el segmento.

Los cambios que realizó el portal después de las primeras respuestas

Según Powell, después de que la respuesta sobre las elecciones de 2020 comenzara a generar atención, algunos técnicos intervinieron sobre el sistema. Durante un período, el sitio habría comenzado a responder que no tenía información sobre cuestiones políticas.

Sin embargo, el comportamiento volvió a modificarse y, según el corresponsal, el sistema continuó indicando que Joe Biden ganó las elecciones de 2020. Powell planteó que el funcionamiento de la plataforma todavía está sujeto a modificaciones.

El propio sitio oficial reconoce que las respuestas generadas mediante IA pueden contener errores y recomienda consultar las fuentes vinculadas. Esa advertencia forma parte de las condiciones de uso de America.gov.

Qué responde sobre el ataque al Capitolio

Las consultas políticas no fueron el único ejemplo mencionado durante el segmento. Powell también señaló que se puede preguntar al sistema por lo ocurrido durante el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Según el corresponsal, America.gov responde que manifestantes atacaron a los policías que custodiaban el Congreso e ingresaron al Capitolio. El episodio ocurrió durante el proceso de certificación de los resultados de las elecciones de 2020; el Archivo Nacional de Estados Unidos señala que la certificación se completó durante la madrugada del 7 de enero de 2021, luego de los disturbios.