172 votos a favor y 171 en contra: en RDC repasaron el escenario en el Congreso por la crisis de vivienda en España

El Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta una votación decisiva en el Congreso de los Diputados por los decretos vinculados a la crisis de vivienda en España. Según explicó el corresponsal de España Marcelo Molina en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el escenario quedó prácticamente empatado y Junts aparece como el bloque que puede definir el resultado.

Al mismo tiempo, el debate legislativo comenzó a generar incertidumbre en el mercado de alquileres. En los últimos días, más de 4.000 viviendas fueron retiradas del portal inmobiliario Idealista, una situación que, según Molina, algunos atribuyen al impacto de la iniciativa y otros a una campaña política para presionar contra el proyecto.

Un voto de diferencia define la votación sobre vivienda en España

Los dos decretos vinculados a la crisis de vivienda tienen características diferentes. El primero es presentado como una iniciativa más amplia y moderada, mientras que el segundo es considerado más extremo y cuenta con el respaldo de Sumar, aunque se da por descontado que será rechazado.

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El primer decreto necesita mayoría simple para ser aprobado. De acuerdo con el escenario planteado por Molina durante el programa, en este momento existen 172 votos asegurados a favor y 171 en contra.

"Queda un voto de diferencia", señaló el corresponsal al describir la situación en el Congreso español.

Junts, con siete diputados, tiene la llave de la votación

El resultado depende de la posición que adopte Junts, el espacio independentista catalán que cuenta con siete diputados. El bloque puede votar a favor, rechazar el decreto o directamente abstenerse.

Si Junts vota a favor, el primer decreto quedaría aprobado. Si se abstiene, también podría ser aprobado por la diferencia existente entre los votos afirmativos y negativos, mientras que un voto en contra modificaría el resultado y podría hacer caer la iniciativa.

"Junts puede votar a favor, puede votar en contra, o puede abstenerse", resumió Molina al explicar las alternativas que tiene el espacio catalán.

La abstención de Junts aparece como una posibilidad

Para Molina, una abstención permitiría a Junts mantener su capacidad de presión sobre el Gobierno de Sánchez sin asumir directamente el costo de hacer caer el decreto. El corresponsal vinculó esta posibilidad con la estrategia que el partido ya habría utilizado durante la investidura de 2023.

El espacio también mantiene reclamos vinculados a la situación de sus dirigentes y a la posibilidad de retorno de Carles Puigdemont. En ese contexto, sus siete bancas adquieren un peso particular dentro de un Congreso donde el oficialismo necesita negociar para conseguir mayorías.

"Es muy probable que se abstenga, de esa manera no apoya, pero tampoco voltea al gobierno, y sigue presionando", sostuvo Molina.

El Gobierno de Sánchez y el riesgo de una derrota legislativa

Una eventual derrota del decreto tendría consecuencias políticas para el Gobierno español. Según el escenario planteado durante el segmento, algunos sectores consideran que un rechazo podría profundizar la percepción de debilidad parlamentaria del Ejecutivo y abrir el debate sobre un eventual adelanto electoral.

El decreto aparece así como una prueba para la capacidad del Gobierno de Pedro Sánchez de construir mayorías en el Congreso. La definición de Junts se vuelve central porque sus siete diputados pueden inclinar el resultado en una votación extremadamente ajustada.

"Las siete bancas de Junts, los independentistas catalanes de derecha, sostienen a todo el gobierno de Pedro Sánchez", afirmó Molina durante el análisis.

Junts define su postura sobre el decreto de vivienda

El partido tenía previsto reunir a su plenario de manera virtual para definir qué posición adoptaría. Según lo señalado durante el programa, la reunión estaba convocada para las 21 y no estaba claro si la decisión sería comunicada públicamente esa misma noche o directamente durante la sesión parlamentaria.

La definición resulta especialmente relevante porque el escenario puede cambiar hasta último momento. "A esta hora, porque cambia todo minuto a minuto", describió Molina al referirse a la ajustada distribución de votos.

Más de 4.000 viviendas fueron retiradas del mercado de alquiler

El debate político tiene además un impacto sobre el mercado inmobiliario español. Molina señaló que durante los últimos dos días se produjo una caída de más de 4.000 viviendas disponibles para alquiler en el portal Idealista.

En Madrid, la cantidad de propiedades ofrecidas habría pasado de 11.815 a 9.480. En Barcelona, descendió de 8.100 a 6.640, mientras que en Valencia pasó de 4.930 a 4.090, según los datos mencionados durante el segmento.

En conjunto, Molina señaló que se trata de una reducción promedio cercana al 20% en la oferta publicada en esas ciudades.

La incertidumbre de los propietarios frente a las nuevas reglas

La interpretación sobre las causas de la caída de la oferta no es unánime. Mientras algunos consideran que se trata de una reacción de los propietarios frente al contenido de los decretos, otros sostienen que forma parte de una campaña política impulsada contra la iniciativa.

Molina también mencionó que distintas cámaras inmobiliarias recibieron consultas de propietarios que decidieron retirar temporalmente sus viviendas hasta conocer el resultado de la votación y analizar las condiciones que finalmente quedarían vigentes.

"Hay una incertidumbre muy grande", resumió el corresponsal, quien señaló que el texto tiene 96 páginas y que algunos propietarios prefieren esperar antes de comprometerse con un nuevo escenario regulatorio.

El temor por los contratos de alquiler y la permanencia de los inquilinos

Durante el segmento también se plantearon algunas de las preocupaciones que genera el contenido de los decretos entre los propietarios. Entre ellas aparece la posibilidad de que las nuevas reglas dificulten la recuperación de una vivienda por parte de su dueño o limiten determinadas condiciones de actualización del alquiler.

La discusión incluye además el escenario de un inquilino que deje de pagar y las dificultades que podría enfrentar el propietario para recuperar el inmueble. "Lo peor es si te dejan de pagar y no lo podés sacar", resumió Molina.