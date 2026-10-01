“La polarización social se repite también en ese escenario”: en RDC explicaron cómo llegó la grieta al Supremo Tribunal Federal de Brasil

El Supremo Tribunal Federal de Brasil quedó en el centro de la campaña electoral y pasó a ocupar un lugar destacado en la disputa entre los sectores vinculados a Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. La corresponsal en Brasil Eleonora Gosman analizó el escenario en Ronda de Corresponsales, por +Perfil.

Según Gosman, distintos integrantes de la Corte Suprema se convirtieron en protagonistas indirectos de la campaña debido a las controversias alrededor del caso Banco Master y a nuevas disputas relacionadas con publicaciones sobre Nossa Senhora Aparecida. La periodista sostuvo que la confrontación política también se trasladó al máximo tribunal y advirtió que el conflicto podría continuar hasta la segunda vuelta.

El Supremo Tribunal Federal quedó en el centro de la campaña

Gosman señaló que la participación del Supremo Tribunal Federal en la discusión electoral representa una situación excepcional. "Los miembros de la Corte Suprema se han convertido en un foco de la campaña tanto de Flávio Bolsonaro como de Lula da Silva", sostuvo durante el segmento.

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Para la corresponsal, esta situación refleja la fuerte polarización que atraviesa la política brasileña. "La polarización social se repite también en ese escenario", afirmó al referirse a la disputa dentro de la Corte y su vínculo con la competencia entre los candidatos presidenciales.

El escenario, según su análisis, resulta particularmente relevante porque se trata de un ámbito que debería mantenerse alejado de la confrontación electoral directa. Sin embargo, las controversias judiciales terminaron incorporándose al debate político previo a los comicios.

El caso Banco Master y los vínculos que involucran a ministros

La controversia comenzó a tomar mayor dimensión a partir del caso Banco Master y las relaciones atribuidas a su exbanquero Daniel Vorcaro con distintos integrantes de la Corte. Gosman mencionó entre los ministros vinculados al expediente a Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Kassio Nunes Marques y Luiz Fux.

La periodista recordó que el caso está relacionado con la quiebra del Banco Master, una situación que, según explicó, afectó especialmente a jubilados debido a la utilización de fondos vinculados al sistema previsional.

El expediente terminó generando nuevas tensiones dentro del máximo tribunal y sumó a varios de sus integrantes a una discusión con impacto político. Para Gosman, esa dinámica forma parte de una disputa más amplia entre distintos sectores de la Corte.

La controversia por las publicaciones sobre Nossa Senhora Aparecida

La tensión alrededor del Supremo Tribunal Federal no quedó limitada al caso Banco Master. Gosman también hizo referencia a las discusiones dentro de la Corte sobre publicaciones relacionadas con Nossa Senhora Aparecida, que generaron nuevas decisiones y pedidos de investigación.

En ese contexto, la corresponsal señaló que uno de los ministros volvió a insistir en la necesidad de investigar determinadas publicaciones y mencionó una orden dirigida a la Policía Federal para analizar posibles repercusiones contrarias a la religión católica.

La investigación, según el relato realizado durante el segmento, alcanza publicaciones que podrían haberse difundido en distintos puntos del país, entre ellos Mato Grosso do Sul y São Paulo.

La disputa interna de la Corte y el impacto electoral

Para Gosman, la sucesión de controversias evidencia que la disputa dentro del Supremo todavía no terminó. "Esto muestra que, en realidad, no se ha terminado para nada la lucha de facciones", afirmó.

La periodista consideró que esa confrontación puede tener consecuencias sobre el proceso electoral, especialmente a medida que avance la campaña hacia la segunda vuelta. "Habrá que esperar qué es lo que pasa después, hasta la segunda vuelta, para ver cómo esto va a desarrollarse e influir", planteó.