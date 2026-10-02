Elecciones en Brasil 2026: cuándo se vota, cuáles son los horarios y qué se elige

Brasil celebrará sus elecciones generales el domingo 4 de octubre de 2026. Más de 158 millones de ciudadanos estarán habilitados para elegir presidente y vicepresidente, gobernadores y representantes legislativos. La competencia presidencial tiene como principales protagonistas al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y al senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), mientras los sondeos mantienen abierta la posibilidad de una segunda vuelta.

Las elecciones en Brasil pueden cambiar el rumbo político de América Latina

La jornada combinará la definición del Poder Ejecutivo nacional con una renovación de la representación parlamentaria y de las autoridades regionales. Según el Tribunal Superior Electoral (TSE), el calendario establece una eventual segunda votación para el domingo 25 de octubre, tanto para la presidencia como para las gobernaciones en las que ningún candidato alcance la mayoría necesaria.

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Cuándo son las elecciones en Brasil 2026 y a qué hora se vota

La primera vuelta de las elecciones brasileñas se realizará el domingo 4 de octubre, con un horario de votación de 8 a 17. Dentro del territorio brasileño, la jornada se rige por la hora oficial de Brasilia, por lo que los electores de regiones con otros husos horarios deben tener en cuenta esa referencia para asistir a sus mesas.

El padrón reúne a 158,7 millones de personas habilitadas, de acuerdo con los datos difundidos por la Justicia Electoral. Esa cifra corresponde al electorado que puede participar de los comicios: la cantidad efectiva de votantes se conocerá después de la jornada, una vez registrado el nivel de participación.

Lula y Flávio Bolsonaro: qué muestran las encuestas

La disputa presidencial llega a la votación con Lula y Flávio Bolsonaro al frente de las preferencias. Una encuesta de BTG/Nexus difundida el 28 de septiembre ubicó al presidente en el 42% de intención de voto y al candidato del PL en el 37%, una distancia de cinco puntos porcentuales. El relevamiento fue registrado ante el TSE con el número BR-07557/2026.

Sin embargo, esa diferencia no permite afirmar por sí sola que habrá balotaje. Los sondeos son estimaciones previas y el resultado dependerá de los votos emitidos. Además, para evaluar una posible victoria en primera vuelta es necesario distinguir entre porcentajes sobre el total de respuestas de una encuesta y porcentajes calculados sobre votos válidos, que son los que determinan el triunfo electoral.

Cuándo habrá segunda vuelta en Brasil

Para ganar la presidencia en primera vuelta, una fórmula debe obtener más de la mitad de los votos válidos. Los votos blancos y nulos quedan fuera de ese cálculo. Si ninguna candidatura supera ese umbral, las dos más votadas competirán en segunda vuelta el 25 de octubre.

A horas de la elección en Brasil, última encuesta de Datafolha: Lula 42%, Bolsonaro 38%

El balotaje constituye una nueva elección: los sufragios obtenidos el 4 de octubre no se acumulan con los de la segunda jornada. En esa instancia, los electores deberán escoger entre las dos fórmulas que hayan avanzado, y el mismo mecanismo podrá aplicarse a las disputas por las gobernaciones que no se resuelvan en primera vuelta.

Qué cargos se eligen en las elecciones brasileñas de 2026

Además de presidente y vicepresidente, se elegirán 27 fórmulas de gobernador y vicegobernador, correspondientes a los 26 estados y al Distrito Federal. También se renovarán las 513 bancas de la Cámara de Diputados, junto con 1.035 escaños de las asambleas legislativas estatales y 24 de la Cámara Legislativa del Distrito Federal.

En el Senado se disputarán 54 de sus 81 bancas, equivalentes a dos tercios de la cámara, y no un tercio. Cada estado y el Distrito Federal elegirán dos senadores, cuyos mandatos duran ocho años. La renovación legislativa se resolverá en la primera jornada: el eventual balotaje corresponde solo a las elecciones presidenciales y de gobernadores.

Cómo se vota en Brasil y cuál es el orden de los cargos

La votación se realizará mediante urnas electrónicas. El equipo dispone de una terminal utilizada por las autoridades de mesa para identificar al elector y habilitarlo, y otra en la que el ciudadano introduce los números correspondientes a sus candidatos. La terminal de los integrantes de la mesa no muestra las preferencias elegidas por el votante.

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En el territorio brasileño, el orden de votación será: diputado federal; diputado estatal o distrital; senador para la primera vacante; senador para la segunda vacante; gobernador; y presidente. Antes de ingresar a la cabina, el elector deberá identificarse ante las autoridades de su sección electoral.

Quiénes son los candidatos a presidente de Brasil en 2026

Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), busca la reelección acompañado por Geraldo Alckmin como candidato a vicepresidente. Entre sus principales competidores aparece Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), cuya fórmula se completa con Alfredo Gaspar.

También participan Augusto Cury, de Avante; Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático (PSD); Romeu Zema, de Novo; y Renan Santos, de Missão.

La oferta electoral incluye, además, a Hertz Dias, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU); Edmilson Costa, del Partido Comunista Brasileño (PCB); Clariana Barão, de Democracia Cristiana (DC); Rui Costa Pimenta, del Partido de la Causa Obrera (PCO); Wilson Grassi, de Democrata; y Samara Martins, de Unidad Popular (UP).

LV/ff