EE.UU. investiga si el ataque en el avión de Flydubai fue un atentado vinculado a Irán

El incidente en el vuelo comercial de Flydubai, donde el copiloto atacó al capitán haciendo que el avión descendiera abruptamente, está escalando rápidamente. Si bien todos resultaron ilesos gracias a la intervención de los pasajeros, la confusa situación no termina de esclarecerse.

El hecho ocurrió cuando el Boeing 737, con 174 personas a bordo, la gran mayoría de ellos israelíes, sobrevolaba el espacio aéreo cercano a Jordania rumbo a Israel. En medio del trayecto, se desató una violenta agresión dentro de la cabina: el copiloto atacó con un arma blanca al capitán, Smit Machchhar.

Tras la agresión inicial, el avión sufrió una pérdida drástica de altitud, desplomándose unos 14.000 pies (más de 4.000 metros) en cuestión de segundos, mientras el atacante presuntamente intentaba desestabilizar los sistemas de navegación para precipitarlo a tierra.

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A pesar de estar herido y perdiendo sangre, el capitán Machchhar logró accionar la apertura de la puerta de la cabina. Varios pasajeros –entre los que se encontraban exintegrantes de fuerzas de seguridad– y miembros de la tripulación irrumpieron, redujeron y neutralizaron al copiloto tras un violento forcejeo.

Con la situación controlada y la ayuda de pilotos de relevo presentes en el vuelo, la aeronave logró estabilizarse y desvió su rumbo para realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita.

La sombra de Irán. Tanto el premier israelí, Benjamin Netanyahu, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalaron que Teherán podría estar implicado en este ataque perpetrado por el copiloto. Y advirtieron que Irán sería “golpeado muy duro” si se confirma dicha vinculación.

“Estamos trabajando en ello ahora mismo... Diría que la respuesta, basándome en lo que estoy escuchando, es si”, en relación a la posibilidad de que Teherán esté detrás. “Sería golpeado muy duro” si se confirma, afirmó Trump desde la Casa Blanca.

Por su parte, Netanyahu, respaldó la gravedad de los hechos al calificar el episodio como un intento de ataque y señalar que las pericias e información personal recabada apuntan a que el agresor –un ciudadano con nacionalidad de Omán– había sido sometido a un “adoctrinamiento islamista radical”.

Tras el aterrizaje forzoso en territorio saudí, las autoridades locales detuvieron al copiloto. Gestiones diplomáticas permitieron su posterior traslado a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde los servicios de inteligencia de la región y de Israel participan de los interrogatorios para esclarecer motivaciones y cómplices. Las autoridades de los Emiratos Árabes también dijeron que se trató de un “acto terrorista”, aunque no acusó a nadie directamente, manteniendo la cautela.

Refuerzo militar. Las advertencias de Trump de que podría reanudar los bombardeos contra la República Islámica se dan en un contexto de negociaciones estancadas con las autoridades iraníes.

Esto repercute directamente en Estados Unidos, donde la administración republicana atraviesa un escenario político delicado de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre, marcadas por el impacto de los altos precios del petróleo y el conflicto en Oriente Medio.

Medios estadounidenses, entre ellos Axios y The Wall Street Journal, informaron citando fuentes de inteligencia que el Pentágono desplegó recientemente sistemas adicionales de defensa antimisiles Patriot en Arabia Saudita y Qatar para ayudar a proteger instalaciones energéticas clave de una posible represalia iraní.

También señalaron que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y su grupo de ataque se dirigían a Oriente Medio, donde podrían unirse a otros dos grupos de portaaviones estadounidenses ya presentes en la región. Por otro lado, el Pentágono evalúa enviar unos 10.000 soldados más a Medio Oriente, ante la posibilidad de que crezca el conflicto con Irán.

“No podía dejar morir a toda esa gente”

El piloto indio Smit Machchhar, herido gravemente durante el ataque de su copiloto a bordo de un vuelo entre Dubái y Tel Aviv, aseguró ayer al primer ministro de India, Narendra Modi, que actuó para proteger a los pasajeros del avión.

“Estaba intentando salvar mi propia vida, pero sabía que no podía permitir que toda esa gente muriera”, declaró Machchhar desde su cama de hospital, durante una llamada difundida por Modi en un video publicado en redes sociales.

El vuelo, un Boeing 737 operado por la compañía Flydubai, transportaba a 174 pasajeros cuando ocurrió el altercado el miércoles. Machchhar, con 17 años de experiencia en la aviación, incluidos 11 como comandante, relató el momento en que se dio cuenta de que el avión estaba perdiendo altitud cuando yacía herido, lo que le llevó a realizar un último esfuerzo para evitar una catástrofe.

“Había sufrido tantas heridas que me desplomé. En ese momento podía sentir que el avión estaba bajando. Sabía que era el último esfuerzo, que la puerta estaba allí mismo”, explicó.”Me seguían golpeando, pero simplemente abrí la puerta y todos entraron”, relató.

Machchhar afirmó que sus años de experiencia le permitieron comprender lo que estaba ocurriendo incluso mientras estaba herido. Las circunstancias de la confrontación siguen bajo investigación. Según las acusaciones, el copiloto atacó a Machchhar, lo que desencadenó una lucha por el control de la aeronave.

Los pasajeros ayudaron a desviar el avión de flydubai para evitar que se estrellara, permitiendo un aterrizaje de emergencia.