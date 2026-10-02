“Cuando venga la segunda vuelta las cosas van a quedar claras”: en RDC analizaron el desgaste de Lula en la campaña de Brasil

El desgaste del poder aparece como uno de los factores que atraviesan la campaña electoral en Brasil y afecta también al presidente Lula da Silva. Sin embargo, la corresponsal de Brasil para Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, Eleonora Gosman, señaló que el fenómeno debe analizarse en relación con el escenario que pueda plantearse en una eventual segunda vuelta.

La disputa electoral también expone diferencias entre los proyectos vinculados con Lula y el espacio de Bolsonaro, especialmente en cuestiones como el rol del Estado, los programas sociales, la estructura ministerial y la estabilidad institucional. En ese marco, Gosman destacó el peso que puede tener en el electorado el recuerdo de la gestión del expresidente Jair Bolsonaro.

El desgaste de Lula aparece como un factor electoral

El gobierno de Lula atraviesa un proceso de desgaste político que se refleja en la pérdida de apoyo de algunos sectores que anteriormente lo habían votado. Gosman, sin embargo, consideró que se trata de un desgaste relativo y que su verdadero impacto deberá observarse a medida que avance la competencia electoral.

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"Es un desgaste relativo igual", sostuvo la corresponsal, quien planteó que el escenario puede cambiar cuando se defina la eventual segunda vuelta. Para ella, esa instancia permitirá observar con mayor claridad cómo se reagrupan los distintos sectores del electorado.

Dos proyectos con diferencias sobre el rol del Estado

Gosman contrapuso las propuestas de los espacios políticos que se enfrentan en la elección. Según su descripción, del lado vinculado con Bolsonaro aparece como eje la búsqueda del equilibrio fiscal mediante una reducción fuerte del gasto y de la estructura estatal.

La corresponsal resumió esa orientación como una decisión de "conseguir superar fiscal a costa de lo que sea, liquidar programas sociales y liquidar ministerios". Se trata, en su caracterización, de una concepción diferente respecto del tamaño y las funciones que debe tener el Estado brasileño.

En el caso de Lula, Gosman señaló que existe una estructura ministerial amplia, aunque consideró que algunos ministerios podrían ser excesivos. Al mismo tiempo, remarcó que Brasil tiene una dimensión territorial considerable y que eso requiere una administración estatal acorde.

La dimensión de Brasil y el debate sobre los ministerios

Uno de los argumentos planteados durante el segmento estuvo relacionado con la escala del país. Brasil tiene una superficie cercana a los nueve millones de kilómetros cuadrados, una dimensión que, según Gosman, debe ser contemplada al analizar la estructura del Estado.

"Este es un país extremadamente grande", sostuvo la corresponsal. En ese sentido, planteó que la existencia de una cantidad importante de ministerios debe ser analizada también en función de las necesidades administrativas de un territorio de esa magnitud.

Lula pone el foco en democracia y estabilidad

Otro de los ejes que Gosman identificó en el discurso de Lula es la defensa de la democracia, las instituciones y la estabilidad. Según la corresponsal, el presidente presenta estos conceptos como elementos centrales de su propuesta política.

En particular, mencionó la estabilidad económica y la estabilidad institucional como factores que buscan diferenciar al oficialismo. "Democracia, seguridad institucional, estabilidad económica y estabilidad institucional", enumeró Gosman al resumir esos ejes.

La cuestión institucional adquiere relevancia dentro de una campaña atravesada por la comparación entre distintas etapas de la política brasileña. Para la corresponsal, ese contraste también puede influir en sectores del electorado que recuerdan negativamente la gestión de Bolsonaro.

El recuerdo de Bolsonaro también pesa en la campaña

Gosman planteó que una parte del electorado evalúa el escenario actual a partir de su experiencia durante el gobierno de Jair Bolsonaro. En particular, señaló que algunos votantes asocian aquella etapa con una falta de estabilidad.

"Bolsonaro, padre, en su momento no fue garante de estabilidad sino más bien de todo lo contrario", afirmó la corresponsal. Esa lectura forma parte del contraste político que, según su análisis, se plantea entre ambos espacios.

El resultado de esa disputa dependerá de cómo evolucionen las preferencias electorales y de qué temas logren mayor peso durante la campaña. La eventual segunda vuelta aparece como una instancia decisiva para observar la conformación definitiva de la competencia.

"Cuando venga la segunda vuelta ahí las cosas van a quedar claras", sostuvo la corresponsal.