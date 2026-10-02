“La economía sigue preocupando”: en RDC analizaron el escenario económico de Estados Unidos a pocas semanas de las elecciones

La economía de Estados Unidos vuelve a ocupar un lugar central de cara a las elecciones del 3 de noviembre. En este contexto, el periodista, Norman Powell, analizó en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el enfriamiento del mercado laboral, el aumento del desempleo, la inflación y el impacto de las tasas de interés sobre los hogares estadounidenses.

Powell explicó que, “la economía sigue preocupando, en especial porque se vienen las elecciones del 3 de noviembre y el grueso de los ciudadanos están sintiendo el peso del aumento de precios en muchos sectores”. Uno de los principales datos que genera preocupación es el desempeño del mercado laboral. “La contratación de trabajadores aquí en Estados Unidos bajó en el mes de septiembre”, señaló el periodista en +Perfil, quien vinculó el fenómeno con distintos factores económicos y políticos.

Según Powell, “los empleadores han agregado sólo 29.000 puestos de trabajo, que es muy lejos de lo que se había estimado originalmente”. El dato quedó muy por debajo de las expectativas: “En septiembre se esperaba que hubiese 84.000 puestos nuevos de trabajo y fueron solamente 29.000, así que hay una diferencia bastante grande con las estimaciones”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El enfriamiento del empleo también tuvo impacto sobre la tasa de desempleo. En este sentido, Powell explicó: “La tasa de desempleo, en consecuencia, subió al 4,2% según el Departamento de Trabajo”. Sin embargo, aclaró que, “este porcentaje sigue siendo no muy alto, es más o menos lo que se puede esperar con una economía estable”.

Empleo y voto antes de las elecciones

Uno de los aspectos que genera especial preocupación dentro de la Casa Blanca es la evolución del empleo entre un sector de los trabajadores. Asimismo, Powell señaló que, “algo que preocupa a la Casa Blanca es el hecho que el desempleo se ha notado más dentro de los trabajadores negros”.

El periodista vinculó esta situación con el escenario electoral: “Es muy importante para la elección de noviembre el voto de los negros, que no está muy contento, por supuesto, con la actual situación económica”.

Mientras tanto, Donald Trump mantiene una valoración muy diferente sobre la situación económica. A su vez, Powell afirmó que, “Trump parece que tiene una visión muy distinta de la situación económica del momento”, y citó al presidente estadounidense: “Tenemos ahora por lejos la mejor economía de la historia de nuestro país”.