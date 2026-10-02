RDC: Milei viajó a París por la Argentina Week y el encuentro con Macron quedó en un formato reducido

La visita de Javier Milei a Francia quedó rodeada por un particular episodio protocolar y por interrogantes sobre el carácter del encuentro con Emmanuel Macron. Durante su intervención en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el periodista, Juan Luis Francia, analizó desde París los detalles de la agenda presidencial y planteó que el viaje podría haber tenido un fuerte componente de política interna argentina.

Según explicó Juan Luis Francia, la visita de Milei al Palacio del Elíseo generó dudas respecto de su carácter oficial. “Pareciera que la visita, digamos, de Milei parece más destinada a la política interior argentina que a lo que ocurrió en efecto en Francia”, sostuvo.

El periodista señaló que, aunque Milei mantuvo un encuentro con Macron, desde el entorno del Palacio del Elíseo se habría planteado que no se trataba de una visita oficial. “Según fuentes del palacio del Elíseo, dijeron que esto no era una visita oficial, sino que se trataba de un encuentro casi privado”, explicó.

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Francia agregó que el viaje presidencial estaba vinculado con el foro económico Argentina Week: “Dijeron que Milei había venido a París al evento, el foro económico de la Argentina Week”.

El protocolo del Elíseo y el desfile militar

De acuerdo con el periodista, posteriormente se habría buscado otorgarle un carácter más formal a la presencia de Milei en Francia. “Pero, aparentemente, en el Elíseo se movieron para tratar de darle, digamos, esa coherencia de la visita oficial y organizaron a último momento un desfile militar, un pequeño desfile militar en la zona del Paseo de los Inválidos, en París, para darle ese barniz, digamos, al evento”, relató en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Francia también mencionó una cena que finalmente no se realizó: “Pero, por ejemplo, había previsto, estaba previsto una cena, supuestamente, para 100 personas en el Elíseo. Finalmente, esto se suspendió”.

Según su explicación, el encuentro terminó teniendo un formato reducido: “Finalmente, quedaron prácticamente en un tete-a-tete, en una reunión privada, Milei con Macron y su señora esposa Brigitte”.