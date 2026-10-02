En RDC repasaron la polémica por el debate electoral en Brasil

Brasil llegará a las elecciones del domingo sin el último debate presidencial previsto por TV Globo. La ausencia de Lula da Silva, que ya había anticipado que no participaría, y la posterior decisión de Flavio Bolsonaro de no asistir terminaron por modificar el formato previsto.

En diálogo con Ronda de Corresponsales, por +Perfil, la corresponsal de Brasil, Eleonora Gosman, explicó que el escenario también estuvo atravesado por intervenciones del Tribunal Superior Electoral y de otro integrante de la Corte Suprema. Según señaló, las decisiones judiciales modificaron las condiciones que había planteado originalmente la emisora para realizar el encuentro.

La ausencia de Lula y Flavio Bolsonaro dejó a Brasil sin debate

Lula había comunicado previamente que no participaría del debate de TV Globo. Frente a esa ausencia, la emisora había previsto mantener su lugar vacío mediante un trípode que señalara que el candidato había sido invitado, mientras el resto de los postulantes participaba con normalidad.

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Sin embargo, Flavio Bolsonaro también decidió no participar. Para Gosman, la ausencia de ambos candidatos hizo que el debate perdiera sentido en el formato originalmente previsto.

"Lo que tenía que ser un debate no lo fue", resumió la corresponsal al referirse a la situación generada en torno al último encuentro televisivo antes de las elecciones.

La intervención del Tribunal Electoral modificó el formato

De acuerdo con Gosman, el Tribunal Superior Electoral intervino sobre la propuesta de TV Globo de dejar visible el espacio destinado a Lula. La decisión buscó impedir que los demás candidatos pudieran formular preguntas dirigidas a un candidato ausente y que esas intervenciones quedaran registradas en el debate.

Además, según la corresponsal, otro integrante de la Corte Suprema obligó a Globo a convocar a Renan Santos, un candidato que originalmente no había sido incluido entre los participantes.

La combinación de ausencias y modificaciones en la convocatoria terminó alterando el escenario previsto para el encuentro. Gosman sostuvo que la incorporación de candidatos con niveles de intención de voto más bajos también modificaba el equilibrio político del debate.

La ausencia de los candidatos modificó el escenario electoral

Para Gosman, la situación también afecta la representación de los distintos sectores de la política brasileña. En particular, señaló que la ausencia de Lula y Flavio Bolsonaro dejó en segundo plano una posible confrontación entre sectores de derecha de características diferentes.

"Esto destruye la variante centrista", sostuvo la corresponsal, al referirse al impacto que tuvo la configuración final del debate. En su análisis, el espacio que describió como una derecha convencional quedó diferenciado de la posición que atribuyó a Flavio Bolsonaro.

La periodista también remarcó que Lula y Flavio sí realizaron apariciones públicas durante la jornada, aunque fuera del debate televisivo. El presidente lo hizo en un espacio de audio que también podía ser visto por YouTube, mientras que Flavio realizó declaraciones en otros ámbitos.

La discusión sobre el tono de los debates

La cancelación del debate abrió además una discusión sobre la posibilidad de un enfrentamiento directo entre ambos candidatos. Gosman recordó que en elecciones anteriores, durante la etapa en la que el PSDB competía con Lula, los debates formaban parte habitual de la disputa electoral.

Según su interpretación, el contexto actual presenta diferencias respecto de aquellos enfrentamientos. Al referirse a Flavio Bolsonaro, sostuvo que existe el riesgo de que durante un debate recurra a expresiones que se aparten de los estándares que ella considera propios del debate democrático.

"Mi visión de Flavio Bolsonaro es que puede acudir a insultos, a cosas fuera de los padrones del debate democrático", afirmó Gosman.

La segunda vuelta podría enfrentar a Lula y Flavio Bolsonaro

La corresponsal consideró que el escenario podría ser diferente si se llega a una segunda vuelta electoral. En ese caso, planteó que el enfrentamiento directo entre Lula y Flavio Bolsonaro podría concretarse.

"Yo creo que sí va a haber debate en la segunda vuelta", sostuvo Gosman. Según su análisis, una instancia con ambos candidatos como protagonistas principales tendría características diferentes a un debate con varios postulantes de derecha.