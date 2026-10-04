En Barcelona llovió todo: dos muertos, un desaparecido y estiman más de 200 litros de agua por metro cuadrado

Las lluvias torrenciales que azotaron Barcelona y otras zonas de Cataluña, en el noreste de España, dejaron dos muertos y una persona desaparecida. La situación comenzó a mejorar durante la tarde del domingo, a medida que el temporal se desplazaba hacia el norte de la región, aunque las autoridades mantuvieron las recomendaciones de precaución ante las consecuencias de las inundaciones.

El presidente de Cataluña, Salvador Illa, confirmó el balance de víctimas durante una rueda de prensa y anunció que el episodio meteorológico comenzaba a perder intensidad. "Este temporal de características tropicales está ya saliendo por el norte de Cataluña", afirmó el mandatario regional.

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Las precipitaciones, que comenzaron el sábado, provocaron importantes acumulaciones de agua y desbordamientos de ríos en distintos puntos del territorio. Según detalló Protección Civil, en algunas localidades de la provincia de Barcelona se registraron más de 200 litros de lluvia por metro cuadrado.

Illa destacó que Barcelona capital superó por primera vez esa marca de acumulación de precipitaciones. El volumen de agua caída generó inundaciones en calles, complicaciones en la circulación y situaciones de riesgo para los habitantes de las zonas afectadas.

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Dos muertos por las inundaciones y una persona desaparecida

Las autoridades confirmaron que las dos víctimas mortales se registraron en localidades de la provincia de Barcelona. Una persona murió después de que cediera un muro de un camping en Tordera, mientras que la otra falleció ahogada en un garaje inundado en Montornès del Vallès. Además, los equipos de emergencia continuaban con las tareas para localizar a una persona desaparecida como consecuencia del temporal.

Durante la noche del sábado, los servicios de rescate tuvieron que intervenir en distintos puntos de la región para auxiliar a personas que habían quedado atrapadas dentro de sus vehículos debido a las inundaciones en las calles.

La magnitud de las precipitaciones y el desborde de varios cursos de agua obligaron a las autoridades a establecer restricciones de movilidad en amplias zonas del litoral catalán desde el sábado, con el objetivo de reducir los riesgos para la población.

Cataluña levantó las restricciones de movilidad

Ante la disminución de las lluvias, el Gobierno regional decidió levantar las restricciones de circulación que afectaban a buena parte de las zonas costeras. Sin embargo, las medidas preventivas se mantuvieron hasta las 19:00 GMT en sectores cercanos a la frontera con Francia, donde varios ríos se habían desbordado.

Illa sostuvo que la región había comenzado una etapa de recuperación y estimó que la normalidad podría restablecerse plenamente a partir del lunes. No obstante, pidió a los ciudadanos que mantuvieran la precaución durante el resto del domingo y evitaran los desplazamientos que no fueran necesarios.

En la misma línea, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, había advertido sobre la complejidad de la situación en Cataluña y pidió a la población respetar las indicaciones de las autoridades. "Evitemos desplazamientos innecesarios y sigamos las indicaciones", expresó Sánchez en un mensaje publicado en la red social X.

El temporal también afectó las actividades en Barcelona

Las intensas lluvias obligaron a cancelar el sábado una manifestación por el derecho a la vivienda prevista en Barcelona. La protesta formaba parte de una jornada de movilizaciones que se desarrolló en decenas de ciudades españolas, con Madrid como principal escenario y la participación de decenas de miles de personas.

Las condiciones meteorológicas alteraron así tanto la circulación como distintas actividades previstas en la región, en un contexto marcado por las alertas y los operativos de emergencia.

El episodio de lluvias en Cataluña se enmarcó en un fenómeno meteorológico que afectó al este de España y que debía finalizar durante el domingo. El temporal ya había dejado otra víctima mortal el sábado: una mujer de 102 años falleció en la región de Castilla-La Mancha.

Mientras las precipitaciones perdían intensidad, las autoridades continuaban evaluando las consecuencias del fenómeno y mantenían el seguimiento de las zonas más comprometidas, especialmente aquellas donde se habían producido desbordamientos de ríos e inundaciones.

Una mujer de 102 años murió en Albacete

Como destacamos este sábado, el temporal que afectó al este de España también dejó una víctima mortal en Castilla-La Mancha. El sábado, una mujer de 102 años murió en esa región, en el marco de un episodio meteorológico que provocó fuertes precipitaciones y complicaciones en distintas zonas del país.

Las lluvias se extendieron durante el fin de semana y tuvieron un impacto especialmente grave en Cataluña, donde las inundaciones ocasionaron dos muertes y dejaron a una persona desaparecida. En la provincia de Barcelona, los servicios de emergencia debieron asistir a personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos por el avance del agua, mientras que el desborde de varios ríos obligó a establecer restricciones de circulación. El fenómeno meteorológico tenía previsto finalizar el domingo, aunque las autoridades mantuvieron las recomendaciones de precaución ante los riesgos derivados de las inundaciones.

Este domingo, se veía a grupos de vecinos y móviles de asistencia removiendo grandes cantidades de basura en las calles y viviendas, mientras también numerosos automóviles chocados al ser arrastrados por el agua también aparecían en varias zonas de Madrigares: