Otra ríada en España: Albacete bordeó la tragedia y la primera víctima fue una mujer de 102 años

La tranquilidad de Albacete, en el sureste de España, vivió y vive todavía horas de tensión e incertidumbre, por las intentas lluvias sufridas por esa zona, que luego convirtieron en torrentes de agua y lodo muchas calles de la localidad de Madrigueras, y aunque no se llegó al dramático cuadro de la terrible dana que afectó a Valencia en 2024, las autoridades ya habían confirmado que falleció una mujer de 102 años en la planta baja de una casa, y habría al menos 5 personas desaparecidas como consecuencia del aluvión.

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Imágenes de la Guardia Civil en redes sociales mostraban las calles de esta localidad de 4.000 habitantes en la región de Castilla-La Mancha convertidas en caudalosos ríos que arrastraban vehículos, y que quedaron apilados en montañas.

El portavoz del gobierno regional se limitó a confirmar el fallecimiento de la señora de 102 años, y los medios locales señalaron que la anciana fue hallada en el interior de su vivienda donde el agua había alcanzado la altura de un metro.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, envió su "cariño a los familiares de la mujer" fallecida, en un mensaje en X, en el que afirmó que el ejecutivo sigue de cerca "la situación" por las lluvias, que "han provocado graves daños en muchas zonas" del país.

El episodio en Madrigueras comenzó la tarde del viernes, cuando una tromba de agua de varias horas de duración descargó al menos 140 litros por metro cuadrado de agua, según señaló el gobierno de Castilla-La Mancha en un comunicado.

Los servicios de emergencia trabajaban este sábado "en la recuperación de la localidad", detallando que los rescatistas se dedican a asistir a personas afectadas y a retirar los vehículos apilados en las calles. Una de los edificios que se inundó fue el del centro de salud local, por lo que un equipo de la Cruz Roja se desplazó hasta el lugar para prestar sus servicios.

La agencia estatal de meteorología Aemet emitió el viernes un aviso advirtiendo de un fenómeno de "chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes" en la zona este de España, que puede durar hasta este domingo.

HB