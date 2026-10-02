Habló un testigo de la ejecución fallida de Christa Pike: "La piedra que le pusieron sobre el pecho me perseguirán para siempre"

La ejecución de Christa Pike debía poner fin a más de tres décadas de espera en el corredor de la muerte, pero el procedimiento terminó de una manera inesperada: la condenada sobrevivió a dos aplicaciones de una inyección letal y fue trasladada a un hospital de Nashville, Tennessee. Los movimientos que realizó dentro de la cámara, sus quejas por el dolor en un brazo y los sonidos que continuó emitiendo durante más de una hora quedaron registrados en los testimonios de quienes presenciaron el intento de ejecución, que ahora es objeto de una investigación.

El procedimiento se llevó a cabo el miércoles 30 de septiembre en la prisión de máxima seguridad Riverbend. Pike, de 50 años, había sido condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años a quien mató en 1995. Su caso volvió a quedar en el centro de la atención pública después de que las autoridades penitenciarias no lograran completar la ejecución mediante la administración de pentobarbital, un barbitúrico utilizado en el protocolo de Tennessee.

El Daily Mail habló en con uno de los testigos presentes en Riverbend, que cumplía con el deber legal de que haya observadores que documenten estos hechos.

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William Puckett, de la cadena de televisión WVLT, que presenciaba una ejecución por primera vez, dijo que no le dieron ninguna explicación previa sobre lo que iba a ver y que sigue profundamente conmocionado: "Fui uno de los siete testigos de los medios elegidos por el estado de Tennessee para presenciar esta ejecución, y toda la idea de tener testigos de los medios ahí es asegurarse de que el proceso se desarrolle correctamente», nos dijo. "Claramente, algo en este proceso salió mal. Sinceramente, no tengo palabras".

Pero agrega: "También les digo esto: un integrante del Departamento de Correccionales, cuando nos íbamos, estaba visiblemente conteniendo las lágrimas». Sus palabras fueron respaldadas por otros testigos y por activistas contra la pena de muerte de todo el mundo."Nada de hoy fue normal», dijo una experimentada periodista de televisión que había presenciado cinco ejecuciones anteriores.

Y Robin Maher, directora ejecutiva del Death Penalty Information Center, dijo: "Este es el peor episodio que hayamos visto y no se parece a ninguno otro de la era moderna".

La defensa denunció que la mujer sufrió una experiencia dolorosa y traumática, mientras que el gobernador estatal, Bill Lee, calificó lo ocurrido como profundamente perturbador y dispuso una revisión independiente para determinar qué falló. Los abogados de Pike, además, reclamaron que se conmute su condena por prisión perpetua.

El horroroso caso de Christa Pike, la mujer que será ejecutada en Estados Unidos

Quién es Christa Pike, la mujer que sobrevivió a la inyección letal

Christa Gail Pike es una estadounidense nacida en 1976 que permanece en el corredor de la muerte de Tennessee desde la década de 1990. Tenía 18 años cuando participó en el asesinato de Colleen Slemmer, una compañera del centro de formación laboral Job Corps, en Knoxville. El caso adquirió notoriedad por la violencia del crimen, la edad de los involucrados y los detalles que surgieron durante la investigación judicial.

Christa Pike

A lo largo de los años, su defensa presentó distintos recursos para evitar la pena de muerte. Entre otros argumentos, sostuvo que Pike había sufrido abusos sexuales durante su infancia y adolescencia y que esos antecedentes debían ser considerados al evaluar su responsabilidad penal y su condena. Los abogados también cuestionaron que se la ejecutara por un crimen cometido cuando apenas tenía 18 años.

Antes del procedimiento, sus representantes legales advirtieron que padecía trombocitosis, una afección caracterizada por un nivel elevado de plaquetas en la sangre, y señalaron que podía presentar complicaciones durante la administración de los fármacos. Por ese motivo, solicitaron que se contemplaran métodos alternativos de ejecución, entre ellos el ahorcamiento o el fusilamiento. Los pedidos fueron rechazados y el gobernador Lee denegó la solicitud de clemencia para reemplazar la pena de muerte por prisión perpetua.

La ejecución estaba prevista inicialmente para la mañana del miércoles, pero fue demorada después de una intervención judicial que suspendió temporalmente el procedimiento. Finalmente, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que Tennessee siguiera adelante con la sentencia y la ejecución se realizó durante la noche.

Colleen Slemmer

Cuando los testigos pudieron observar la cámara, Pike estaba sujeta a una camilla y tenía una vía intravenosa colocada en uno de sus brazos. Antes de recibir la inyección, pronunció sus últimas palabras y aseguró que estaba preparada para morir. “Estoy lista para ser libre”, dijo, según la reconstrucción. También expresó que era un día feliz para ella y compartió un momento con el asesor espiritual que la acompañaba, quien le acarició la frente y permaneció a su lado.

Sin embargo, después de varios minutos, Pike comenzó a manifestar molestias en el brazo donde estaba colocada la vía. Preguntó a uno de los funcionarios si era normal sentir dolor y señaló que la zona le ardía. La primera administración de pentobarbital se produjo alrededor de las 19.37, hora local. A las 19.46, las autoridades cerraron la cortina que separaba la cámara de ejecución de la sala de testigos. Cuando la volvieron a abrir, tres minutos después, Pike parecía haber perdido el conocimiento, pero continuaba respirando.

La denuncia de la defensa y las posibles fallas de la inyección

Spivey aseguró que contó al menos siete intentos con agujas en el brazo izquierdo de Pike y que una de ellas parecía haberse doblado al ser retirada. La defensa sostuvo que la mujer colaboró con los trabajadores y les indicó posibles lugares donde encontrar una vena. La defensa planteó que el medicamento podría haber ingresado en los tejidos que rodean la vena, en lugar de llegar correctamente al torrente sanguíneo. Esa posibilidad deberá ser examinada durante la investigación, ya que las autoridades no habían confirmado la causa del fallo.

Christa Pike

Los abogados describieron lo sucedido como una forma de “tortura química” y sostuvieron que la experiencia había sido cruel y evitable. También cuestionaron la demora en la respuesta médica y señalaron que, después de dos aplicaciones fallidas, era necesario actuar de inmediato para preservar la vida de Pike. Cerca de las 20.50, los testigos recibieron la indicación de abandonar el lugar y la defensa fue informada de que una ambulancia estaba en camino. Los vehículos de emergencia llegaron a las inmediaciones del penal alrededor de las 21.14, según la reconstrucción de los medios que cubrieron el episodio.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció la suspensión de las ejecuciones previstas en el estado durante el resto de 2026 y ordenó una investigación independiente para determinar qué ocurrió durante el procedimiento. “Es una tragedia y me resulta profundamente perturbador que esto haya ocurrido en este estado”, afirmó el gobernador.

El caso tampoco es el primer episodio reciente que genera dudas sobre los procedimientos de pena capital en el estado. En mayo de 2026, las autoridades suspendieron la ejecución de Tony Carruthers después de que el personal médico no lograra establecer las vías intravenosas necesarias para administrar los fármacos.

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El asesinato de Colleen Slemmer por el que fue condenada

El caso que llevó a Pike al corredor de la muerte comenzó en enero de 1995, cuando Colleen Slemmer, de 19 años, fue asesinada en Knoxville. Ambas asistían al centro de formación laboral Job Corps, donde compartían actividades educativas y de capacitación. Según la reconstrucción judicial, Pike sospechaba que Slemmer representaba una rival en su relación sentimental con Tadaryl Shipp, su entonces novio. Los fiscales sostuvieron que Pike y Shipp atrajeron a la joven hasta una zona apartada, donde la atacaron, la golpearon con un fragmento de asfalto y le provocaron heridas con un cúter.

Christa Pike y Tadaryl Shipp

Pike fue condenada por asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato en primer grado. Shipp, que tenía 17 años al momento del crimen, recibió una condena de prisión perpetua con posibilidad de libertad condicional. Una tercera joven, Shadolla Peterson, declaró contra la pareja y evitó la pena de muerte.

La supervivencia de Pike no anula automáticamente la condena a muerte, pero el fallo de la ejecución podría dar lugar a nuevos recursos judiciales. Sus abogados sostienen que lo ocurrido debe ser tenido en cuenta para revisar la sentencia y evitar que vuelva a ser sometida a un procedimiento similar.

Por ahora, la prioridad es su estado de salud. Al jueves 1 de octubre, la defensa informó que la mujer permanecía hospitalizada en estado crítico y que estaba recibiendo atención médica para salvarle la vida. No se había difundido un pronóstico definitivo sobre su recuperación.

CSfl