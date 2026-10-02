Femicidio de Aixa: el video que reconstruye los movimientos del sospechoso y la prueba que lo delató

La investigación por el femicidio de Aixa Dana Mili, la joven de 20 años asesinada en la localidad de Dique Luján, partido de Tigre, sumó en las últimas horas una prueba clave: un video de las cámaras de seguridad municipales que muestra a Alejandro Daniel Sofía, su expareja y principal sospechoso, mientras se dirigía hacia la casa de la víctima. El hombre fue detenido el jueves 1 de octubre en la vivienda de su abuela, ubicada a unos 300 metros del lugar donde ocurrió el crimen.

Las imágenes permitieron reconstruir parte del recorrido que habría realizado antes del asesinato. Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue una gorra verde con un logo blanco y negro en el centro, que aparece en la filmación y que posteriormente fue encontrada en la propiedad donde el acusado fue localizado.

La coincidencia entre la prenda registrada por las cámaras y la que se halló durante el procedimiento se convirtió en uno de los elementos que vinculan al sospechoso con el trayecto hacia la casa de Aixa.

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Alejandro Sofía permanecía prófugo desde el miércoles 30 de septiembre, cuando se conoció el asesinato de la joven. Su detención se concretó el jueves por la tarde, luego de que los investigadores lograran establecer dónde se encontraba a partir del análisis de sus telecomunicaciones.

La fiscal Mariela Miozzo, a cargo de la investigación, explicó que los efectivos ya habían realizado un allanamiento en la vivienda donde finalmente fue encontrado, pero en aquella oportunidad no habían logrado localizarlo. “Ya allanamos este lugar y no estaba. Ahora pudimos establecer su ubicación a través de telecomunicaciones”, señaló la fiscal, según consignó TN.

El sospechoso fue encontrado en la casa de su abuela, en Dique Luján, a corta distancia del domicilio donde Aixa fue asesinada. El despliegue policial permitió concretar el arresto después de las horas de búsqueda que siguieron al hallazgo del cuerpo.

La detención del femicida: la reacción de los vecinos

La detención generó una fuerte reacción entre los familiares, amigos y vecinos de la víctima. Cuando se enteraron de que Sofía había sido localizado, varias personas se acercaron al lugar e intentaron agredirlo mientras los efectivos lo trasladaban hacia un móvil policial. La Policía intervino para evitar que el hombre fuera atacado y garantizar su traslado.

Sin embargo, la tensión continuó después de que el patrullero se retirara: un grupo de personas arrojo piedras y ladrillos contra la propiedad e ingresó por la fuerza, lo que obligó a desplegar un cordón policial para controlar la situación.

Detuvieron al presunto femicida de Aixa en Tigre y los vecinos intentaron lincharlo

Aixa Dana Mili tenía 20 años y vivía con su padre en Dique Luján. Su cuerpo fue encontrado durante la mañana del miércoles 30 de septiembre, cuando el hombre regresó de trabajar y descubrió que su hija estaba muerta en la vivienda familiar. Según los testimonios de sus familiares, la joven fue hallada ahorcada y presentaba lesiones. Su padre relató el impacto que le produjo encontrarla en esas condiciones y contó que, al verla, intentó levantarla con la esperanza de que todavía estuviera con vida.

En el lugar también había una fotografía de Aixa junto a su expareja, un detalle que su padre mencionó al reconstruir las circunstancias en las que encontró el cuerpo. La investigación quedó a cargo de la fiscal Mariela Miozzo, de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Género y Abuso Sexual de Tigre. Desde el comienzo, los investigadores pusieron el foco en Alejandro Sofía, de 25 años, con quien la víctima había mantenido una relación de más de un año.

El hombre había sido denunciado en reiteradas oportunidades por violencia de género y tenía antecedentes de conflictos violentos con la joven. Además, existía una medida perimetral que le prohibía acercarse a ella.

En una publicación anterior en sus redes sociales, había advertido sobre la situación que vivía y señalado que la denuncia ya estaba realizada y que el hombre tenía prohibido acercarse a menos de 300 metros. “Hoy, lo cuento; mañana, no sé”, había escrito en un mensaje que volvió a circular después de conocerse el crimen.

Los testimonios recogidos por el medio también dieron cuenta de episodios de agresiones anteriores. Una vecina relató que había intervenido en una ocasión en la que la joven habría sido atacada y que la acompañó a recibir asistencia, además de comunicarse con sus familiares para que realizaran la denuncia correspondiente.

Alejandro Sofía había estado detenido en el marco de una causa por lesiones y amenazas contra Aixa. Según los antecedentes difundidos, recuperó la libertad el 16 de julio de 2026, después de permanecer aproximadamente seis meses preso. La última denuncia formal presentada por la joven durante ese año habría sido retirada posteriormente, de acuerdo con testimonios de personas cercanas a la familia.

El mensaje de despedida que publicó antes de desaparecer

Alejandro Sofía publicó un video en sus estados de WhatsApp durante la madrugada del miércoles, en el que se despedía de sus familiares y amigos. En la grabación, el hombre se dirigió a las personas de su entorno, en un mensaje que fue interpretado como una despedida. Después de publicar el video, desapareció y permaneció prófugo hasta su detención.

Además le envió un mensaje a un amigo en el que habría reconocido que se había “mandado una cagada”. Ese intercambio pasó a formar parte de los elementos conocidos públicamente en torno a las horas posteriores al asesinato. El padre de Aixa también sostuvo que reconoció el lugar donde se había grabado el video de despedida: según su relato, el registro habría sido filmado en el patio trasero de la casa donde vivía con su hija.

CS