Detuvieron al presunto femicida de Aixa en Tigre y los vecinos intentaron lincharlo

La Policía detuvo este jueves a Alejandro Daniel Sofía, el principal sospechoso por el femicidio de Aixa Dana Mili, la joven de 20 años encontrada muerta en su casa de Dique Luján, partido de Tigre.

Sofía fue localizado a unos 300 metros del lugar donde ocurrió el crimen, según informó la fiscal Mariela Miozzo. Los investigadores lograron dar con su paradero a partir del análisis de sus telecomunicaciones.

El operativo terminó en medio de un clima de extrema tensión. Cuando los efectivos intentaban trasladar al sospechoso en un patrullero, familiares de Aixa y vecinos que se encontraban en el lugar intentaron agredirlo y subir al móvil policial.

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La detención se produjo horas después de que familiares, amigos y vecinos de Aixa se movilizaran por las calles de Dique Luján para reclamar justicia y exigir que Sofía fuera encontrado. La marcha comenzó frente a la vivienda donde fue hallada la joven y continuó hasta el puente de la localidad.

Qué se sabe del caso y las denuncias contra su exnovio

Aixa Dana Mili tenía 20 años y fue encontrada muerta el miércoles por la mañana por su padre en la vivienda que compartía con su familia. Según relató el hombre, la encontró ahorcada y semidesnuda, con una soga y una silla junto al cuerpo. También aseguró que presentaba lesiones.

En un primer momento, los investigadores no descartaron la hipótesis de un suicidio. Sin embargo, con el avance de la pesquisa surgieron elementos que llevaron a considerar que la escena podría haber sido preparada para simular esa situación. La principal línea investigativa apuntó entonces contra Sofía, expareja de Aixa.

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El caso tiene además un antecedente de violencia de género. Según la información incorporada a la causa, Aixa había denunciado a Sofía por lesiones leves y amenazas coactivas. El hombre había quedado detenido y recuperó la libertad el 16 de julio de 2026, poco más de dos meses antes del crimen.

La joven también había contado públicamente que tenía una medida perimetral de 300 metros contra su expareja. El 4 de diciembre de 2025, un día después de realizar la denuncia, publicó en sus redes sociales que la denuncia ya estaba hecha y que se encontraba protegida. En ese mensaje escribió una frase que volvió a tomar relevancia después del crimen: “Hoy lo cuento, mañana no sé”.

El padre de Aixa también contó que su hija tenía botón antipánico y asistencia profesional después de la denuncia. “Aixa hizo todo lo posible”, sostuvo al describir las medidas de protección que había recibido.

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Después del crimen, Sofía había enviado un mensaje a un amigo en el que habría escrito “Me mandé una cagada” y luego difundió un video en redes sociales. Desde entonces permanecía prófugo hasta que fue encontrado este jueves a pocas cuadras de la escena del crimen.

Ahora, con el sospechoso detenido, la investigación de la UFI de Género y Abuso Sexual de Tigre, a cargo de la fiscal Mariela Miozzo, deberá avanzar sobre las circunstancias del asesinato y determinar la responsabilidad de Sofía en la muerte de Aixa.

RG/MSS