Elecciones en Brasil: tres familiares del expresidente Jair Bolsonaro entran al Congreso, quiénes son y qué puestos ocuparán

Tres integrantes de la familia del expresidente Jair Bolsonaro lograron, este domingo 4 de octubre, convertirse en legisladores: se trata de Michelle, esposa del exmandatario, y dos de sus hijos, Jair Renan y Carlos.

Jair Bolsonaro

Según Clarín, Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, que fue primera dama entre los años 2019 y 2023, se convirtió en senadora nacional por el Distrito Federal, al conseguir el 28% de los votos en las elecciones legislativas.

Elecciones en Brasil: Lula quedó en un inesperado segundo puesto y los Bolsonaro se ilusionan con la presidencia

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por su parte, Carlos Bolsonaro consiguió su lugar en el Senado por el estado de Santa Catarina; y Jair Renan Bolsonaro logró una banca en la Cámara de Diputados por el mismo estado.

Jair Bolsonaro

La historia de la Michelle Bolsonaro, Carlos y Jair

Según Clarín, Michelle nació en una familia humilde del barrio de Ceilandia y tiene un gran apoyo del sector femenino de las iglesias evangélicas brasileñas. La mujer, de 44 años, debió ser internada en los días previos a estas elecciones porque la tensión de la campaña le generó stress y fuertes dolores de cabeza.

Jairo Renan tiene 28 años y era concejal del distrito de Camboriú, antes de obtener esta banca como diputado por el estado de Santa Catarina.

Por su parte, Carlos Bolsonaro, de 43 años, fue elegido en siete ocasiones concejal de Río de Janeiro, y ahora estará junto a Michelle en la Cámara de Senadores representando al estado de Santa Catarina.

Flavio Bolsonaro

El inesperado número que obtuvo Flávio Bolsonaro y complicó a Lula da Silva

El senador Flávio Bolsonaro consiguió imponerse este domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil sobre Luiz Inácio Lula da Silva, pero ninguno de los dos alcanzó la mayoría necesaria para evitar un balotaje.

Elecciones en Brasil: mirá el mapa de qué estados ganó Lula da Silva y cuáles Flávio Bolsonaro

Con más del 99% de los votos escrutados, Bolsonaro consiguió el 47,03%, mientras Lula llegó al 45,16%, de acuerdo a los datos oficiales difundidos al cierre de la jornada electoral.

Este número dejó al hijo del expresidente Jair Bolsonaro en una mucho mejor posición de la que habían adelantado gran parte de las encuestas previas a los comicios.