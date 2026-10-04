Flavio Bolsonari tiene más del 50%, pero los resultados cambian cuando se empiecen a computar los datos de los estados del Nordeste

(Desde San Pablo).-Los primeros cómputos dan una diferencia significativa a favor de Flavio Bolsonaro. Con 50,2 millones de votos, o sea 41% del total, Lula da Silva tiene 41,5% y su oponente50,41%.

Sin embargo, no es posible tomar este dato como definitorio: ocurre que los computos comienzan por el sur y sudeste del país, que incluye los estados de Paraná, Rio de Janeiro, San Pablo, Santa Catarina y Río Grande del Sur. Esta región es mayoritariamente bolsonarista.

Habrá que esperar el primer estado del Nordeste, que es Bahía, y Minas Gerais (que es el estado testigo) para tener un resultado más certero. Así ocurrió en 2022, cuando Lula compitió con Jair Bolsonaro: los estados del Nordeste de Brasil dieron vuelta la tendencia que daba como ganador al ex presidente preso.

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