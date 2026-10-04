domingo 04 de octubre de 2026
INTERNACIONAL
Elecciones en Brasil 2026

Flavio Bolsonari tiene más del 50%, pero los resultados cambian cuando se empiecen a computar los datos de los estados del Nordeste

Hay que aguardar los cómputos totales del escrutinio antes de dar la elección por cerrada.

Elección presidencial en Brasil 2026
Elección presidencial en Brasil 2026 | AFP

(Desde San Pablo).-Los primeros cómputos dan una diferencia significativa a favor de Flavio Bolsonaro. Con 50,2 millones de votos, o sea 41% del total, Lula da Silva tiene 41,5% y su oponente50,41%.
Sin embargo, no es posible tomar este dato como definitorio: ocurre que los computos comienzan por el sur y sudeste del país, que incluye los estados de Paraná, Rio de Janeiro, San Pablo, Santa Catarina y Río Grande del Sur. Esta región es mayoritariamente bolsonarista.
Habrá que esperar el primer estado del Nordeste, que es Bahía, y Minas Gerais (que es el estado testigo) para tener un resultado más certero. Así ocurrió en 2022, cuando Lula compitió con Jair Bolsonaro: los estados del Nordeste de Brasil dieron vuelta la tendencia que daba como ganador al ex presidente preso.

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