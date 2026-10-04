En VIVO | Elecciones en Brasil: avanza la votación en la que Lula y Flávio Bolsonaro se disputan la Presidencia

Comenzó la elección presidencial en Brasil. Desde las 8, hora de Brasilia, los 158 millones de ciudadanos habilitados pueden votar para elegir presidente, gobernadores (se renuevan en los 26 estados del país), senadores y diputados. La principal disputa está entre Luiz Inácio Lula da Silva, que busca un nuevo mandato, y Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Las urnas permanecerán abiertas hasta las 17, el mismo horario que rige en la Argentina. A partir del cierre comenzarán a difundirse los primeros resultados oficiales a través del sistema electrónico de votación, que permite acelerar el escrutinio.

Las elecciones en Brasil pueden cambiar el rumbo político de América Latina

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Para ganar en primera vuelta, un candidato debe superar el 50% de los votos válidos. Si ninguno alcanza ese porcentaje, los dos más votados volverán a enfrentarse el 25 de octubre.

Las últimas encuestas muestran una elección ajustada. Datafolha ubica a Lula con 45% de los votos válidos frente al 42% de Flávio Bolsonaro, mientras que CNT/MDA registra 47,8% para el presidente y 42,1% para el candidato del PL.

Seguí el minuto a minuto de las elecciones en Brasil

8:40 - Expectativa por la llegada de Lula al lugar donde vota

En el colegio E.E. Dr. João Firmino Correia de Araújo, donde vota Lula, ya hay una gran cantidad de personas acercándose para emitir su voto. Además, varios seguidores del presidente esperan su llegada con banderas, cánticos y consignas de apoyo.



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LB