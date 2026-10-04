Las elecciones presidenciales de Brasil generaron repercusiones entre dirigentes políticos argentinos luego de que Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva avanzaran al balotaje del 25 de octubre. Mientras referentes del oficialismo argentino celebraron el resultado del candidato del Partido Liberal, las expresiones de respaldo a Lula entre dirigentes opositores fueron más acotadas.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente Javier Milei, quien felicitó a Flávio Bolsonaro por su desempeño electoral. “LA LIBERTAD AVANZA EN BRASIL. Felicitaciones querido amigo @FlavioBolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, escribió en X. Además, sostuvo que existen oportunidades para que Argentina y Brasil trabajen juntos como socios comerciales, culturales y políticos.

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Milei también reposteo una publicación de la cuenta El Trumpista, que enumeró distintos candidatos de la región que, según el mensaje, habían sido respaldados por el mandatario argentino y obtenido buenos resultados electorales. Ante ese posteo, el Presidente respondió: “FENÓMENO BARRIAL”.

En la misma línea, Martín Menem felicitó a Flávio Bolsonaro y destacó que “las ideas de la libertad” continúan encontrando respaldo en la región. Luis Petri, por su parte, calificó como “una enorme elección” el resultado del candidato brasileño y sostuvo que millones de ciudadanos están expresando en las urnas su apoyo al rumbo de la libertad iniciado por Milei.

También se sumó Patricia Bullrich, quien planteó que Argentina y Brasil tienen “una oportunidad histórica” para avanzar en comercio, inversiones y trabajo. La funcionaria sostuvo que es momento de “dejar atrás el populismo” y felicitó a Flávio Bolsonaro por el resultado obtenido.

Otro de los políticos argentinos que felicitó al candidato brasileño fue Daniel Scioli, quien mantiene una relación política y personal con Bolsonaro. “Felicito a mi querido amigo @FlavioBolsonaro por esta victoria en primera vuelta, y a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática”, publicó en X.

Del lado opositor, las reacciones posteriores al resultado fueron menos numerosas. Juan Grabois publicó un mensaje dirigido a Lula durante el escrutinio: “Vamos Lula! Ganes o pierdas, siempre con vos y la Patria Grande”. Su mensaje fue una de las expresiones de respaldo al mandatario brasileño que se conocieron durante la jornada.

Sergio Massa, en tanto, había expresado su respaldo a Lula durante la mañana, antes de conocerse el resultado definitivo. Otros dirigentes peronistas también habían manifestado previamente su apoyo al presidente brasileño, mientras que Axel Kicillof había respaldado su candidatura antes de la elección, aunque no publicó un mensaje sobre los resultados durante la jornada.

En las últimas horas, también se conoció un mensaje de Wado de Pedro respaldando a Lula luego del resultado electoral. “Lula dedicó su vida a defender al pueblo brasileño. En las buenas y en las malas, es un ejemplo de perseverancia, compromiso y convicción”, expresó el dirigente, quien destacó que, pese al resultado, mantienen “la misma fuerza de siempre” para acompañar al mandatario en el balotaje. Además, lo definió como “un gran líder latinoamericano” y renovó su apoyo de cara a la segunda vuelta del 25 de octubre.

También Victoria Tolosa Paz manifestó su respaldo a Lula durante la jornada electoral. “Como hace cuatro años, volvemos a estar acá para acompañar a Lula en este nuevo desafío”, escribió la diputada, quien expresó su deseo de que Brasil continúe por un camino de “transformación, inclusión y dignidad” y sostuvo que esa senda debería retomarse en Argentina “a partir de octubre del 2027”. En el mismo mensaje, reivindicó la integración entre los países de la región y cerró: “¡Vamos, Lula! ¡Vamos, Brasil!”.



Con el resultado definido, Flávio Bolsonaro y Lula da Silva disputarán el balotaje del 25 de octubre. La segunda vuelta determinará quién asumirá la Presidencia de Brasil, en una elección que también generó posiciones diferenciadas entre los principales espacios políticos argentinos.



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