Los festejos en Brasil tras los resultados que definieron el balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro

La definición de la primera vuelta presidencial en Brasil dio lugar a festejos de los seguidores de Flávio Bolsonaro y Lula da Silva, los dos candidatos que avanzaron al balotaje. Banderas, camisetas, cánticos y abrazos marcaron las celebraciones en distintos puntos del país.

En los centros de campaña y lugares de concentración, los militantes siguieron el avance del escrutinio a través de pantallas y teléfonos celulares. A medida que se confirmaban los resultados, las imágenes mostraron muestras de alegría entre los seguidores de ambos espacios.

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Los simpatizantes de Flávio Bolsonaro celebraron el primer lugar obtenido por el candidato del Partido Liberal (PL). El senador alcanzó el 47,31% de los votos válidos, según los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), y quedó a las puertas de una victoria en primera vuelta.

Las calles y los puntos de concentración del bolsonarismo se tiñeron de verde y amarillo, con numerosas banderas de Brasil, camisetas partidarias y carteles de apoyo al candidato. Los seguidores también utilizaron teléfonos celulares para registrar los festejos y compartir imágenes de la jornada.

Después de conocerse los resultados, Flávio Bolsonaro se presentó ante sus seguidores y celebró la votación obtenida. El senador, de 45 años, recibió más de 55,5 millones de votos y destacó el respaldo conseguido en las distintas regiones del país.

“Brasil quiere un cambio. Esa es la lectura. Estoy muy feliz con los resultados en todas las regiones”, afirmó Flávio durante su mensaje. Sus palabras fueron acompañadas por los festejos de los militantes que aguardaban la definición del escrutinio.

En el espacio de Lula, los seguidores del Partido de los Trabajadores (PT) también salieron a celebrar el pase del presidente al balotaje. Las imágenes registraron banderas rojas, camisetas del partido, abrazos y cánticos entre los militantes que siguieron la jornada electoral.

La militancia oficialista acompañó los resultados mientras avanzaba el escrutinio y celebró la confirmación de que Lula disputará una nueva segunda vuelta. El presidente obtuvo alrededor del 45% de los votos válidos y quedó en segundo lugar detrás de Flávio Bolsonaro.

Los festejos continuaron durante la noche en los distintos puntos de concentración, con simpatizantes que levantaron banderas, se abrazaron y fotografiaron el momento. La jornada dejó así postales de las dos fuerzas políticas que volverán a enfrentarse en las urnas.

El próximo 25 de octubre, Lula y Flávio Bolsonaro disputarán el balotaje que definirá al próximo presidente de Brasil. Hasta entonces, ambos espacios volverán a movilizar a sus seguidores para la segunda y definitiva instancia electoral.



LMM