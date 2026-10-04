Con resultados apretados en esta primera vuelta electoral en Brasil, los ojos de los analistas políticos se vuelven hacia los candidatos minoritarios, que si bien no tienen chances de acceder a la presidencia, controlan apoyos que resultan centrales de cara a la segunda vuelta.

Ellos son Augusto Cury, de Avante, que sacó 2,90 puntos porcentuales con más de 3.400.000 votos; Renan Santos, del Partido Missão, quien alcanzó el 2,25 por ciento con un más 2.660.000 de sufragios; y Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático, que obtuvo el quinto puesto con 2,19 puntos, mas de 2,5 millones de votos. Los tres sumados captaron más del 8.279.000 votos, según el escrutinio del Tribunal Superior Electoral. Eso se traduce en casi 7,5 puntos porcentuales, que resultan claves para definir el futuro.

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De su posicionamiento depende el resultado de la segunda vuelta, que tendrá lugar dentro de tres semanas, el 25 de octubre. Según las encuestas, la transferencia de esos votos favorece por ahora a Flávio Bolsonaro. La última Quaest indica que, en un balotaje contra Lula, el senador recibiría el 60% del electorado de Renan Santos, el 43% del de Caiado y el 34% del de Cury, mientras que Lula se quedaría con 11%, 19% y 23%, respectivamente

Los analistas prevén que algunos líderes otorguen libertad de acción a sus bases ante la polarización existente. Los dos candidatos saldrán también a buscar el voto abstencionista: aquellos que no se acercaron a las urnas este domingo. .

Cury, el escritor best-seller de centro que se niega a elegir entre Lula y Bolsonaro

Con 2,89 por ciento de los votos quedó en el tercer puesto Augusto Cury, psiquiatra y uno de los autores más leídos del país. Nacido en el interior de Sao Paulo en 1958, con más de 40 millones de libros sobre salud mental vendidos, nunca ocupó un cargo político. Fue la candidatura sorpresa de esta elección.

Su postulación presidencial bajo la plataforma de centroderecha buscó romper la polarización tradicional del escenario político brasileño . Su discurso público captó votantes independientes disconformes con las dos opciones mayoritarias

El psiquiatra Augusto Cury, que salió en tercer lugar, es escritor best seller: vendió 40 millones de libros.

Su partido, Avante, es de centro, y Cury construyó su campaña contra lo que llamó "industria del odio" entre izquierda y derecha. "Voy a dejar muy claro: vamos a ir a un segundo turno y no voy a apoyar a Lula da Silva, cero. Y tampoco voy a apoyar a Flávio Bolsonaro", afirmó este mes ante la prensa.

El equipo de Lula ya buscó una aproximación con Cury, con la mirada puesta en un posible "efecto Tebet", en referencia al apoyo que la senadora Simone Tebet le dio al petista en 2022

Renan Santos, el candidato antisistema "contra todo y contra todos"

Renan Santos preside el partido Missão y fue dirigente del Movimiento Brasil Livre (MBL). Hizo una campaña de caravanas por el interior del país, y reclamó por haber quedado por fuera de los debates de TV Globo porque su partido tiene menos de cinco diputados federales.

Renan Santos condensa el voto de protesta, a la derecha de Bolsonaro.

Santos descartó apoyar a cualquiera de los dos finalistas: "No voto ni a PT ni a Flávio", declaró en un acto de campaña. Su electorado es el más resistente a la migración: según Quaest, un 27% votaría en blanco o anularía el sufragio, y solo el 11% optaría por Lula.

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El analista Bruno Soller, de Real Time Big Data, advirtió que no se puede sumar automáticamente todo el voto de derecha para Flávio, y señaló que el electorado restante de Cury tendría actualmente características más cercanas a la base de Lula, mientras que el de Renan es "un voto contra todo y contra todos".

Caiado mantiene la neutralidad y el PSD se divide

Ronaldo Caiado es médico, exgobernador de Goiás y exsenador, y encabezó la fórmula del Partido Social Democrático junto a Gilberto Kassab. En el inicio de la campaña prometió como primer acto una amnistía amplia para el expresidente Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado.

Caiado se inclina a la neutralidad tras criticar a ambos finalistas, y dijo que abandonar su candidatura para apoyar a Flávio "ni siquiera se consideró". La campaña de Flávio Bolsonaro le ofreció, a través del articulador Pablo Marçal, el ministerio de Seguridad Pública a cambio de su apoyo, según informó CNN Brasil.

Ronald Caiado, del PSD, quedó en quinto lugar. Bolsonaro le habría ofrecido el Ministerio de Seguridad.

Dentro del PSD hay divisiones: dirigentes como Sandro Alex y João Rodrigues avanzan hacia Flávio, Otto Alencar, de Bahía, se acerca a Lula, y Kassab prevé liberar a las directorias estaduales para que apoyen a quien convenga en cada región.