El discurso optimista de Lula: "Ganaremos en la segunda vuelta"

Con un estado de ánimo positivo, el presidente Lula da Silva no dudó en que podrá ganar en la segunda vuelta. “Esperamos y queremos un futuro que pase por el crecimiento, con más educación y capacidad intelectual, como para transformar esta economía en un estado de bienestar social”.



“Nosotros vamos a invertir en tecnología, en enseñanza universitaria y secundaria, para que Brasil se torne autosuficiente en medicamentos; y para garantizar la mejor salud pública” sostuvo el presidente, a quien acompaño su vicepresidente Geraldo Alckmin, el candidato Fernando Haddad que perdió para su opositor en San Pablo para Tarcisio de Freitas, quien se tornó bolsonarista cuando vio que era la única manera de cumplir con su deseo de tener un segundo período de gobierno paulista.



“Este país fue pensado siempre para gobernar solo para 35% de la población” recordó Lula. Y agregó “esta eleccion de hoy demostró lo siguiente, nosotros vamos a ganar en la segunda vuelta”





Desde San Pablo