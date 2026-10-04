La Policía Federal de Brasil incautó más de 69.000 dólares y detuvo a 48 personas por presunta compra de votos

La Policía Federal de Brasil desplegó este domingo un masivo operativo contra delitos electorales durante el desarrollo de las elecciones generales. En los comicios se incautó más U$S 69.600 y 363.500 reales en efectivo, además de la detención de 48 personas vinculadas a maniobras de compra de votos.

Las acciones policiales formaron parte de un esfuerzo integral para desarticular redes ilícitas que intentaron alterar la transparencia de los comicios en diversos puntos del país.

Flávio Bolsonaro tiene más del 50%, pero los resultados cambian cuando se empiecen a computar los datos de los estados del Nordeste

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El balance del Ministerio de Justicia dio cuenta de más de 100 irregularidades detectadas durante las primeras horas de votación, con incidencias distribuidas en doce estados y el Distrito Federal.

Entre las infracciones más frecuentes notificadas por los fiscalizadores figuraron la corrupción electoral, la exhibición de propaganda ilegal y amenazas directas dirigidas hacia distintos candidatos.

Como antecedente inmediato, durante la víspera de la jornada democrática, la fuerza federal había concretado la detención de 23 personas en las ciudades de Teresina y Boa Vista. Las investigaciones judiciales determinaron que los electores eran captados mediante grupos de mensajería instantánea, donde les ofrecía 400 reales en efectivo a cambio de sufragar por determinados postulantes.

Lula Da Silva Elección presidencial Brazil 2026

En el marco del ciclo político de 2026, la Policía Federal inició un total de 1.293 investigaciones relacionadas con delitos electorales. Durante los procedimientos, lograron el decomiso de más de 45,6 millones de reales en activos vinculados a esquemas de corrupción.

Un total de 158,7 millones de brasileños votaron en las urnas para definir los cargos de presidente, gobernadores, senadores y diputados. Con un 90% de las mesas escrutadas, Flavio Bolsonaro se impone por sobre Lula da Silva.

Las autoridades del Tribunal Superior Electoral recordaron que, si ninguno de los postulantes obtiene el 50% de los votos válidos, se concretará una segunda vuelta pautada para el 25 de octubre.