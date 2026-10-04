Elecciones en Brasil: Milei respaldó a Flávio Bolsonaro y Massa apoyó a Lula en redes

Las elecciones presidenciales de Brasil también tuvieron repercusiones en las redes sociales de dirigentes políticos argentinos. Mientras Javier Milei siguió la jornada desde la Quinta de Olivos y manifestó su respaldo a Flávio Bolsonaro, el exministro de Economía Sergio Massa expresó públicamente su apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva.

El Presidente utilizó sus redes sociales para compartir distintos contenidos relacionados con la candidatura de Flávio, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y postulante del Partido Liberal. De esta manera, Milei volvió a dejar expuesta su preferencia en una elección que enfrenta al senador brasileño con el actual mandatario.

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Entre las publicaciones que difundió se encuentra una imagen que contrapone una fotografía de Milei durante su etapa como arquero en Chacarita con una imagen de Lula tomada durante su detención por la dictadura brasileña. El posteo volvió a poner en escena el enfrentamiento político que el mandatario argentino mantiene con su par de Brasil.

El Presidente también compartió una fotografía junto a Flávio Bolsonaro y Jair Bolsonaro, acompañada por la frase “hoy por él”. Además, celebró que el candidato brasileño utilizara durante la campaña una de las consignas que identifica al oficialismo argentino: “Viva la libertad, carajo”.

El respaldo de Milei a Flávio no comenzó durante la jornada electoral. En julio, el mandatario argentino viajó a San Pablo para participar del lanzamiento de la candidatura presidencial del senador brasileño, en un acto que derivó en una nueva escalada de tensión con el gobierno de Lula.

Desde entonces, la relación entre ambos gobiernos quedó atravesada por los cruces públicos. Milei volvió a cuestionar en distintas oportunidades a Lula, mientras que desde Brasil hubo respuestas de funcionarios del gobierno brasileño y medidas diplomáticas vinculadas con el conflicto bilateral.

En contraste con la postura del Presidente argentino, Sergio Massa publicó en X un mensaje de respaldo a Lula. El dirigente del Frente Renovador compartió imágenes junto al mandatario brasileño y acompañó la publicación con las banderas de Argentina y Brasil, además de un corazón rojo.

El apoyo de Massa se produjo durante la primera vuelta de los comicios brasileños y se inscribe en el vínculo que el exministro de Economía mantiene con Lula desde sus años como funcionario. En 2023, cuando era ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, ambos mantuvieron encuentros en el marco de las reuniones del Mercosur y analizaron alternativas de financiamiento para obras vinculadas con el Gasoducto Néstor Kirchner.

La posición del líder del Frente Renovador también coincide con los cuestionamientos que su espacio político realizó frente a la escalada entre Milei y Lula. Desde el massismo habían advertido sobre las consecuencias que el deterioro del vínculo bilateral podía tener sobre el comercio, la producción y las pequeñas y medianas empresas argentinas, en un intercambio considerado estratégico para el país.

El contraste entre las publicaciones de Milei y Massa volvió así a trasladar a las redes sociales argentinas una disputa política que tiene como escenario principal a Brasil. El Presidente argentino respaldó al candidato opositor e hijo de Jair Bolsonaro, mientras que el dirigente opositor manifestó su apoyo a la continuidad de Lula al frente del gobierno brasileño.

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La definición electoral también es seguida con atención desde la Argentina por sus posibles consecuencias sobre la relación bilateral y el Mercosur. Un cambio de gobierno en Brasil podría modificar las conversaciones sobre la apertura comercial del bloque, un tema que Milei impulsa desde el comienzo de su gestión y que requiere de acuerdos con el principal socio comercial de la Argentina.

Por el momento, la jornada electoral brasileña mantiene como protagonistas a Lula y Flávio Bolsonaro. Los centros de votación cerraron este domingo y comenzó el recuento electrónico de los sufragios, mientras ambos candidatos aguardan la definición de una elección que también renovará cargos legislativos y autoridades regionales.



LMM