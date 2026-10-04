Elecciones brasileñas: en Argentina ganó Lula con el 66%

Los brasileños residentes en Argentina participaron este domingo de las elecciones generales de Brasil con un signo muy diferente al que marcó la jornada en su país: dos de cada tres votantes registrados votaron reelegir al presidente actual, Luiz Inácio Lula Da Silva. Flávio Bolsonaro quedó con menos del 30%.

Según los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Argentina se convirtió en el país de América Latina con mayor cantidad de electores brasileños habilitados para estos comicios, por encima de Paraguay. En total, fueron 13.138 los registrados, de los cuales 11.873 correspondieron a la ciudad de Buenos Aires, el 90,4% del padrón. Ciudad del Este, en Paraguay, quedó en segundo lugar, con 5.102. Quienes tienen domicilio electoral en el exterior solo pudieron votar para la fórmula presidencial.

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Además de Buenos Aires, funcionaron centros de votación en Córdoba y Mendoza En la capital argentina hubo 15 secciones y 30 urnas, mientras que en las otras cuatro ciudades funcionó una urna en cada una. En Puerto Iguazú y Paso de los Libres, dos ciudades fronterizas que están registradas como secciones electorales por el Tribunal Supremo de Justicia brasileño, ni siquiera se habilitaron urnas.

Flávio Bolsonaro salió primero en Brasil, pero segundo en Argentina.

En la única urna que se habilitó para votantes brasileños en la ciudad de Córdoba, con apenas 341 votantes, el resultado fue más reñido: 182, el 49,59%, votaron a Lula, mientras que 159, el 43,32, eligieron a Bolsonaro.

En Córdoba, 341 votantes eligieron a Lula por escaso margen de votos.

En cambio, en la única urna de la ciudad de Mendoza 104 votantes hicieron que los resultados se alinearan a los de Brasil: Flávio Bolsonario le ganó a Lula da Silva por solo seis votos, 55 a 49, que representaron una diferencia de unos 5 puntos porcentuales (de 49,11% a 43,75%).

En Mendoza ganó Flávio Bolsonaro por solo seis votos.

Padrón brasileño en Argentina: mayoría de mujeres y jóvenes

El padrón brasileño en Argentina presentó además una composición particular. El 66% de los electores fueron mujeres, mientras que los jóvenes tuvieron un peso importante. El grupo de entre 25 y 29 años representó el 22,5% del electorado y, si se suman todas las franjas hasta los 39 años, alcanzaron el 60%.

El nivel educativo también fue uno de los rasgos distintivos. El 56,7% de los electores brasileños registrados en Argentina tenía estudios universitarios completos o en curso. Si se incorporan quienes terminaron la escuela secundaria, la proporción se acercó al 90%.

Además de Buenos Aires, los centros de votación funcionaron en Córdoba, Mendoza, Paso de los Libres y Puerto Iguazú. En la capital argentina hubo 15 secciones y 30 urnas, mientras que en las otras cuatro ciudades funcionó una urna en cada una.

La distribución territorial fue uno de los principales obstáculos para la participación. La sede de Buenos Aires abarcó a ciudadanos registrados en 12 provincias, por lo que para algunos electores el traslado hasta el lugar de votación implicó recorrer cientos o incluso miles de kilómetros.

La distancia, los costos del traslado y la falta de información sobre los procedimientos electorales estuvieron entre los factores vinculados históricamente con la abstención. En 2022, el 43% de los brasileños habilitados en Argentina no concurrió a votar, más del doble que la abstención registrada en el conjunto de Brasil.

El padrón también se redujo respecto de los últimos comicios. En 2022 había 14.590 brasileños habilitados para votar en Argentina, mientras que en 2026 fueron 13.138, una reducción de 1.452 electores.

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La caída del padrón coincidió con una disminución de la población brasileña residente en Argentina. Según datos del Registro Nacional de las Personas citados por RFI, la comunidad brasileña pasó de unas 89.000 personas en 2022 a 69.538 en julio de 2025.