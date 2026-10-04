Elecciones en Brasil: Las fotos de Lula Da Silva en la jornada electoral

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue una de las figuras centrales de la jornada electoral de este domingo. El mandatario votó en São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, y aprovechó su presencia en el centro de votación para convocar a los ciudadanos a participar de los comicios con una mirada puesta en las próximas generaciones: “Votemos pensando en nuestros hijos”.

Lula llegó a la Escuela Estatal Doutor João Firmino Correia de Araújo acompañado por el vicepresidente Geraldo Alckmin y los ministros Fernando Haddad, Marina Silva y Simone Tebet. Su arribo estuvo marcado por un importante operativo de seguridad y por el saludo del presidente a los simpatizantes que se habían acercado hasta el lugar.

Antes de ingresar al establecimiento, el mandatario se acercó a quienes aguardaban en las inmediaciones y luego cumplió con el procedimiento electoral. Tras emitir su voto, Lula volvió a encontrarse con los fotógrafos y protagonizó uno de los momentos más destacados de la jornada al posar con una bandera de Brasil.

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La actividad del presidente había comenzado antes de su llegada al centro de votación. Lula participó de un encuentro en el Sindicato de los Metalúrgicos, en una jornada de especial relevancia para su futuro político y para el escenario que se abre en Brasil a partir de las elecciones. Luego de votar, el mandatario habló ante los medios y expresó su confianza de cara al resultado. “Ya veremos qué tipo de Brasil escogió el pueblo. Estoy con mucha confianza”, afirmó.

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Durante sus declaraciones, Lula también defendió el rumbo de su administración y destacó los resultados económicos de su gestión. En particular, sostuvo que durante su gobierno se logró reducir la inflación y promover el crecimiento económico.

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Con las urnas ya cerradas en todo Brasil, Lula se trasladó a São Paulo para seguir el desarrollo del escrutinio junto a integrantes de su equipo de campaña y dirigentes de su espacio. La Justicia Electoral comenzó a difundir los primeros datos oficiales después de las 17, mientras avanza la totalización de los votos.

El presidente tiene previsto hablar públicamente a las 19, desde São Paulo, mientras continúa el conteo de los sufragios. Los resultados definirán si la elección presidencial se resuelve en primera vuelta o si los dos candidatos más votados deberán enfrentarse nuevamente el 25 de octubre.



LMM