De 'Argentina Week' al 'Argentina Sheet': Milei calificó de "mier..." a Pagni, Liotti, Saguier y Moralés Solá

“Debemos curar los vínculos entre nosotros... Las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal, si la Virgen de Luján nos abraza, es imposible mirar al otro con desprecio...". Monseñor Jorge García Cuerva, con su claridad habitual, intentó este domingo temprano desde la Basílica de Luján, la misma que visitará el papa León XIV en poco más de un mes ante, seguramente ante todo el Gobierno, llamar por enésima vez a la convivencia entre los argentinos.

García Cuerva cerraba otra peregrinación a Luján con la misa a hora temprana, ocasión en la que agregó la misa, temprano, cuando agregó "Volveremos a nuestros hogares y nos tenemos que comprometer a ser artesanos de la fraternidad, a llevar el abrazo de María a los que no dan más, a los abuelos, a los que piensan distinto, a las personas con discapacidad y a sus familias, a los que no tiene trabajo, a los que duermen en la calle, a los adolescentes atravesados por la droga y, en definitiva, a todos”...

Apenas 24 horas antes el ministro Luis Caputo en redes le había recomendado al jefe de la Iglesia argentina "que haga menos político y se dedique a predicar la palabra de Dios". Otro funcionario libertario de Economía, el asesor de Caputo Felipe Núñez, había repetido un mensaje similar, agregando “Estoy cansado de este tipo...".

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Y este domingo, el presidente de la Nación Javier Milei, que había llegado un día antes desde el señalado como exitoso "Argentina Week" en París lejos estuvo de seguir la prédica de García Cuerva y volvió a sus lapidarios ataques a la prensa, usándo las expresiones habituales de "mierdas humanas" o el similar "soretes", esta vez para apuntar a hombres del diario La Nación.

En el caso de Carlos Pagni, Milei tuiteó "valiosa confesión de Pagni que deja claro la mierda humana que es y su juego cobarde...". Se refería a una nota al columnista que habían subido a redes en la que decía "yo no ignoro que hago política".

Milei señaló que "no sorprende que esa metodología tenga refugio de otra gran mierda humana como Fernán Saguier", sumando a los agravios al director periodístico de La Nación, para cerrar "se van cayendo las caretas":

Media hora más tarde volvió a la carga con un "DESENMARASCANDO SORETES", así en mayúsuculas, para señalar "no hay uno de los esbirros de la mierda humana de Fernán Saguier que sea rescatable...". En este caso era una réplica a otro posteo, en esyte caso del abogado Gustavo Arabia, que fue candidato a intendente en Bragado por LLA, quien publicada una nota de Jorge Liotti en La Nación, sobre el Argentina Week en París, que a juicio de Arabia "era una operación contra Milei":

La respuesta de Tetaz: "Cortala con las agresiones"

Las respuestas a los mensajes del Mandatario, en casos con similiar virulencia, se repitieron, y entre entre tantas se contó, sin unsultos, la del exdiputado y también economista, Martín Tetaz:

Mahiques y Morales Solá

Luego de aquellos ataques a Pagni, Liotti, Fernán Saguier, Milei apuntó poco antes de las 4 de la tarde a Joaquín Morales Solá, también columnista de La Nación, al que le dedicó "SACUDIENDO A MIERDA HUMANA".

En este caso la réplica del mandatario libertario se sumaba a un mensaje que el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, que se dirigía sin insultos a Morales, diciéndole al periodista: "Tal vez usted espere que le demuestre mi enojo respondiéndole a sus reiterados agravios, inexactitudes y faltas de respeto hacia mi persona y mi familia, especialmente las que dirige a mi padre".

"Lamento decepcionarlo: no voy a hacerlo. Respeto a las personas y reconozco lo que usted ha logrado en su profesión. Además, tengo la impresión de que no es la pluma sino la tinta la que no le pertenece. Y me cuesta enojarme con quien se mueve con sus propios particulares intereses."

"Quizás algunas de sus críticas expresen el malestar de quienes estaban acostumbrados a que las cosas salgan de acuerdo a sus deseos. Si lo que estos añoran es aquel país del pasado, entiendo que les incomode que las cosas cambien, para lo que este gobierno del presidente Milei trabaja denodadamente. Quiero ademas decirle Sr. Morales Solá que sus agresiones personales solo logran fortalecerme haciéndome mejor persona y mejor ministro de Justicia".

Luego de ese mensaje, Milei retuiteó lo de "mierda humana" ya señalado, y luego agregó "Acomodando a otra basura inmunda que su pluma responde a la mierda humana de Fernán Saguier y sus deseos de tener injerencia sobre la justicia para extorsionar. CIAO!"

HB