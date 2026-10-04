Segunda vuelta confirmada en Brasil: cuándo será el balotaje entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva

El panorama electoral brasileño quedó definido este domingo tras confirmarse la segunda vuelta electoral entre los dos candidatos más votados de la contienda. El senador Flávio Bolsonaro, representante del Partido Liberal (PL), encabezó los resultados con el 47,12% de los votos, superando al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien registró el 45,06% de los sufragios.

La normativa estipulada por la Constitución brasileña exige que un postulante alcance más del 50% más uno de los votos válidos para proclamarse ganador de manera directa en la primera instancia. Dado que ninguno de los competidores logró perforar ese piso técnico en el recuento inicial, la definición ejecutiva se trasladó de forma inevitable hacia una instancia de desempate.

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La segunda vuelta entre ambos dirigentes quedó programada para el próximo domingo 25 de octubre, respetando el margen de tres semanas fijado por el cronograma del Tribunal Superior Electoral (TSE).

El mecanismo institucional del país vecino establece que en la definición del balotaje se excluyen del cómputo general los votos en blanco y los votos nulos. De esta manera, el candidato que obtenga la mayoría simple de los sufragios efectivos en las urnas del 25 de octubre resultará consagrado como presidente de la nación.

Definición el 25 de octubre y la renovación del Congreso por Flávio Bolsonaro y Lula

Más allá de la contienda por el Poder Ejecutivo, la jornada comicial incluyó la renovación integral de la Cámara de Diputados con sus 513 bancas en juego. En paralelo, los ciudadanos brasileños votaron para definir 54 de los 81 escaños del Senado Federal, lo que representa la renovación de dos tercios de la Cámara alta del parlamento.

La segunda vuelta entre ambos dirigentes quedó programada para el próximo domingo 25 de octubre

El proceso legislativo abarcó también las esferas regionales, donde se eligieron dos senadores por cada estado y por el Distrito Federal para mandatos de ocho años. Asimismo, la votación definió la composición subnacional mediante la elección de 1.035 diputados provinciales y 24 diputados distritales en todo el territorio.

La conformación final del Congreso Nacional resulta un factor crítico para la gobernabilidad futura, dado que determinará la fuerza parlamentaria con la que contará el próximo presidente. El peso de las bancadas resultantes condicionará de manera directa la capacidad del ejecutivo para avanzar con reformas estructurales y legislación económica.

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En el caso de que Flávio Bolsonaro logre consolidar su ventaja en el balotaje del 25 de octubre, requerirá de amplias alianzas legislativas para tramitar su plan de consolidación fiscal acelerada.

Por su parte, Lula da Silva necesitará una base parlamentaria sólida para garantizar el financiamiento del gasto social y la inversión pública que vertebran su plataforma de gobierno.