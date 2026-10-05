Elecciones en Brasil: Lula quedó en un inesperado segundo puesto y los Bolsonaro se ilusionan con la presidencia

El senador Flávio Bolsonaro logró imponerse este domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, pero ninguno de los dos logró la mayoría necesaria para evitar el balotaje. Con el 99,9% de los votos escrutados, Bolsonaro obtenía 47,03%, mientras Lula reunía 45,16%, de acuerdo a los datos difundidos al cierre de la jornada electoral.

Este resultado dejó al hijo del expresidente Jair Bolsonaro en una mucho mejor posición a la que habían adelantado gran parte de las encuestas previas y llevó la definición presidencial a la segunda vuelta, que se hará el próximo 25 de octubre.

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Flavio Bolsonaro y sus seguidores: las imágenes del bolsonarismo durante las elecciones en Brasil

Ante seguidores y periodistas que se reunieron frente a su casa en Brasilia, Flávio Bolsonaro declaró: “Estoy muy contento con el resultado. Brasil quiere un cambio; esa es la lectura de lo que ha sucedido hoy”.

Por su parte, Luna reconoció que el desenlace de la primera vuelta no fue el esperado y aceptó que esperaba ganar la elección este domingo. En este escenario, el mandatario, que intenta acceder a su cuarto período presidencial no consecutivo, le pidió a sus seguidores redoblar sus esfuerzos en las próximas semanas para alcanzar el triunfo.

Flavio Bolsonaro

La posición de Bolsonaro y Lula en un Brasil fuertemente dividido

Esta elección mostró, nuevamente, la gran polarización existente los dos principales espacios políticos de Brasil, cuatro años después del ajustado triunfo de Lula sobre Jair Bolsonaro durante la segunda vuelta de 2022.

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Es la primera vez que Flávio Bolsonaro, de 45 años, disputa la Presidencia, y llegó a estas elecciones como principal candidato opositor, con el apoyo del Partido Liberal (PL) y del núcleo político que construyó su progenitor.

Durante la campaña, el senador prometió continuar el legado político de su padre y además anunció que, si llega al Palacio del Planalto, impulsará un indulto o amnistía en favor del exmandatario, condenado por su participación en el intento de impedir la asunción de Lula tras las elecciones del año 2022.

Lula Da Silva

Por su parte, Lula, de 80 años, afronta su séptima elección presidencial e intentará revertir una diferencia de menos de dos puntos en el balotaje.

HM/DCQ