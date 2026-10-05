Elecciones en Brasil: mirá el mapa de qué estados ganó Lula da Silva y cuáles Flávio Bolsonaro

El senador Flávio Bolsonaro consiguió imponerse este domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil sobre el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, pero ninguno de los dos alcanzó la mayoría necesaria para evitar un balotaje.

Con más del 99% de los votos escrutados, Bolsonaro obtuvo poco más del 47%, mientras Lula se quedó con el 45,16%, de acuerdo a los datos difundidos al cierre de la jornada electoral.

El actual presidente logró sus principales triunfos en el nordeste y el norte del país, mientras el libertario se quedó con el centro y el sur.