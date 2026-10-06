El juicio por Hotesur y Los Sauces ¿se encamina hacia la unificación? Otro proceso contra Cristina Fernández de Kirchner

El juicio por las causas Hotesur y Los Sauces, que tiene a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo, el diputado Máximo Kirchner, acusados por asociación ilícita y lavado de dinero, está próximo a la reunificación, aunque no queda claro que pueda comenzar el 23 de octubre, la fecha que había definido el Tribunal Oral Federal (TOF) 5.

Hay un desacuerdo entre el TOF 5, a cargo del proceso, y el fiscal a cargo de la acusación en el juicio, Diego Velasco.

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José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, jueces del TOF 5, resolvieron hace poco menos de un mes desdoblar el caso Los Sauces de Hotesur y hacer dos juicios orales sucesivos contra la ex presidenta, su hijo Máximo Kirchner y otra decena de acusados.

A esa decisión del TOF 5 se opuso el fiscal Velasco se opuso, porque considera que dividir en dos los juicios de Los Sauces y Hotesur hace que corra riesgo la posibilidad de sostener una acusación y llegar una condena.

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En ese sentido, el fiscal impugnó en un escrito la resolución del TOF 5 de hacer dos juicios y planteó un recurso para llegar a la Cámara de Casación y que sea ese tribunal el que resuelva.

El jueves, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió, por una mayoría integrada por los jueces Daniel Antonio Petrone y Diego Barroetaveña, confirmar la audiencia para el 15 de octubre donde se debatirá la separación (o no) de los juicios orales de las causas Los Sauces y Hotesur, luego que, a mediados de septiembre, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 ordenara que ambos debates debían ser separados.