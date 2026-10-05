Cristian Ritondo y su inversión en Palantir, la empresa de Peter Thiel

El diputado nacional Cristian Ritondo tiene una fortuna de más de 10 mil millones de pesos. Más del 90% de su patrimonio está concentrado en Emprendimientos Rivadavia S.A., la constructora que puso en marcha junto a su padre en los años 90. Pero el jefe del bloque PRO no solo apuesta a los ladrillos. En su última declaración jurada, el referente del PRO bonaerense informó un portfolio de inversiones en empresas que cotizan en Estados Unidos y en el listado aparece una que se destaca: Palantir Technologies, la compañía de análisis de datos cofundada por Peter Thiel.

“Fue una decisión estrictamente financiera, de un monto menor, similar al que llevo acumulado por la suscripción al Diario Perfil a lo largo de más de dos años”, respondió Ritondo ante la consulta de este medio. El diputado le baja el precio a la inversión, de alrededor de $1 millón, y la describe como una más entre tantas. Sin embargo, desde que Thiel desembarcó en la Argentina, se reunió con Javier Milei en la Casa Rosada y comenzó a tejer vínculos con dirigentes políticos y empresarios locales. Todo lo que ocurre a su alrededor despierta interés.

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En el mundo, Palantir es sinónimo de tecnología aplicada a la guerra y a la persecución migratoria. Pero estas no son variables que se consideren a la hora de hacer negocios. En el entorno de Ritondo cuentan que la inversión forma parte de una cartera diversificada que cuenta con el asesoramiento de un agente financiero y que responde exclusivamente a criterios vinculados al desempeño, las perspectivas de crecimiento y el potencial de las compañías.

En Argentina, según reveló revista Anfibia en agosto, Palantir estuvo a punto de quedarse con la digitalización de los archivos de la AMIA en 2017. Más tarde, en 2022, Thiel inscribió la marca en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Pero recién cuando un libertario como él llegó a la Presidencia de la Nación, el magnate decidió jugar fuerte en el país: se convirtió en un defensor público de la gestión mileísta y adquirió el 1% de Vista Energy, la petrolera de Luis Galuccio que opera en Vaca Muerta.

Pero ninguna lectura política entra tampoco en la ecuación de Ritondo, quien asegura que desconocía el intento frustrado de Palantir con los archivos de la AMIA y también al personaje. En su declaración jurada, la inversión junto a otras vinculadas a sectores de la inteligencia artificial, tecnología, infraestructura digital y ciberseguridad.

Un millón para Palantir

Ritondo presentó su declaración jurada correspondiente al ejercicio fiscal 2025 ante la Oficina Anticorrupción. En el documento, al que tuvo acceso PERFIL, Palantir Technologies Inc. figura registrada como la tenencia de un CEDEAR por un valor de $1.018.600,00, declarada al 100% con ingresos propios.

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Junto con Palantir, la cartera de activos con cotización del diputado abarca otros CEDEARs de empresas de tecnología y ciberseguridad como Alphabet Inc. ($2.470.500,00), NVIDIA ($2.453.460,00), Tesla ($1.250.100,00), Amazon ($756.123,00) y Palo Alto Networks ($507.300,00).

Al listado también se suman participaciones en importantes firmas financieras y del sector de la salud mediante certificados de UnitedHealth Group ($1.376.100,00), Bank of America ($1.071.510,00), JPMorgan Chase ($229.600,00) y Goldman Sachs ($206.550,00).

Finalmente, la cartera contempla certificados de fondos cotizados (ETFs) que siguen la evolución de índices internacionales, entre los que destacan el SPDR S&P 500 ($7.471.750,00) y el Invesco QQQ ($6.277.600,00) y registra posiciones en instrumentos apalancados como el ProShares UltraPro QQQ ($4.680.340,00) y el Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ($3.734.560,00), además del iShares MSCI Brazil ($1.071.840,00).

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La inversión en Palantir tiene una valuación de menos de 700 dólares, insisten cerca del diputado, para subrayar que no se trata de una participación directa o relevante en la compañía. Además, niegan que exista algún tipo de relación con el magnate.

Durante su última visita a la Argentina, Thiel se reunió con políticos y empresarios locales, pero Ritondo no participó de ningún encuentro ni lo conoció. La apuesta por Palantir llegó por recomendación de su asesor financiero y, por eso, reniega de que el dato se convierta en noticia.

Si bien es cierto que la inversión es marginal dentro del patrimonio de Ritondo, se inscribe en un escenario que excede por completo las finanzas personales del diputado. Palantir ocupa un lugar central en la expansión de las tecnologías de inteligencia aplicadas a la defensa y la seguridad, mientras que Thiel amplía sus intereses en Argentina y genera interrogantes acerca de cuáles son sus planes a futuro en el país de Milei.



ML