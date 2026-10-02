En el Coloquio de IDEA, el establishment y la CGT advirtieron que sin inclusión laboral la recuperación económica es insostenible

El empleo fue uno de los ejes de preocupación entre los empresarios que participaron en el Coloquio de IDEA. Sucede que se trata de una de las variables clave que condensa la alerta por la crisis de validación del modelo libertario, que podría desembocar en el mayor fantasma que ven los ejecutivos de las firmas nacionales y multinacionales que estuvieron reunidos por tres días en Mar del Plata. Ya en el epílogo del cónclave, la necesidad de formalizar, mejorar las condiciones de ingresos y generar puestos de trabajo fueron el puente de corto y mediano plazo para superar el esquema de la estabilización como único fin.

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“Todos podemos aportar a la estabilidad y tenemos el deber de hacerlo. No alcanza con la estabilidad económica si no va acompañada de un equilibrio social. Eso se construye entre distintos sectores, con un Estado que esté presente. No creemos en un Estado que se desentienda de los problemas estructurales de la sociedad”. La definición fue del dirigente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Cristian Jerónimo. Su presencia entre los ejecutivos sirvió para blanquear en el micrófono del Sheraton Hotel un reclamo que ya recorría los pasillos.

La advertencia sindical no fue un caso aislado. Lejos de las cámaras, el círculo rojo dejó en claro que quiere que el modelo se consolide, pero exige correcciones urgentes para tapar los agujeros de la economía real. Los ejecutivos empezaron a marcarle la cancha al Gobierno: coinciden en que el déficit cero no alcanza si la intransigencia oficial en el ajuste termina detonando la tolerancia de la calle y llevándose puesto el esquema. Flexibilizar el plan, repiten, es vital para que no colapse por su propia rigidez.

El rol de Patricia Bullrich y los nuevos puentes sindicales

En ese clima de rosca y dudas sobre el futuro, la figura de Patricia Bullrich apareció para darle contención al empresariado. Para el sector corporativo, la senadora oficialista es la garantía para sostener el rumbo promercado, pero con la muñeca política y el pragmatismo que, según creen, le falta a la mesa chica de Javier Milei para frenar los conflictos.

Durante los paneles, la consultora Verónica Cheja explicó que hoy "la influencia cambia de manos", ya que el público dejó de creer en las instituciones y se vuelca a "voces, personas y comunidades cercanas". En esa misma línea de buscar nuevos acercamientos, Jerónimo ensayó una autocrítica hacia el mundo laboral: "El sector empleador y el sindical nos debemos volver a construir puntos de encuentro, ámbitos saludables y sostenibles en los que podamos dialogar".

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El sindicalista apuntó a las transformaciones del mercado de trabajo, marcado por el crecimiento del "sector informal, el pluriempleo y el trabajo de plataforma". Sobre el avance de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, pidió no poner trabas: "No debemos limitarnos a ver cómo frenarlo, sino cómo complementarnos". También advirtió que las nuevas generaciones no solo miran el salario, sino que "intercambian tiempo por trabajo" y "si no les gusta se van a otro", por lo que llamó a la dirigencia a "interpretar e interpelar a los nuevos trabajadores".

El avance de la informalidad y la advertencia por las jubilaciones

Los números del economista Santiago Bulat le pusieron sustento técnico a ese temor empresario. Detalló que la informalidad laboral, que "desde hace más de 10 años" estaba estancada en un 33%, "hoy está en el 38%". El cuadro empeora al mirar la foto completa: "Si sumamos el empleo independiente, la métrica alcanza el 45%". Esa fragilidad, explicó, castiga con mayor dureza a los más jóvenes (hasta 29 años), donde la informalidad trepa a "poco más del 58%".

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Bulat cruzó los datos locales con los de la región. Marcó que, mientras acá "la informalidad está creciendo", países vecinos como Colombia, Chile y Uruguay están reduciéndola. Para lograr que las áreas más golpeadas puedan "integrarse a los sectores más dinámicos", explicó que esos gobiernos avanzaron con la "reducción de impuestos a la nómina", la "ampliación de la cobertura para los trabajadores" y la "simplificación en el registro del empleo independiente".

La caída del empleo formal pega de lleno en las arcas del Estado. Bulat explicó que como los "empleos en relación de dependencia van cayendo", el sistema previsional recibe cada vez menos aportes, un agujero que se suma a la baja en la recaudación del monotributo. "Si el sistema sigue creciendo así, el desfinanciamiento es peor y cobraremos menos de jubilación", advirtió, y dejó en claro que la "reforma previsional es un tema pendiente". Para cerrar su paso por IDEA, el analista le dejó un aviso directo a la Casa Rosada: "El crecimiento por sí solo no logra nada, debe ir acompañado de medidas".