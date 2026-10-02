Expositora en IDEA llamó la atención a los empresarios sobre que el mercado precisa un Estado fuerte

En una nueva emisión de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el foco estuvo puesto en la necesidad de consolidar reglas de juego claras para impulsar el crecimiento del país. En ese marco, la politóloga e investigadora Andrea Castagnola analizó el impacto que tienen la seguridad jurídica y las instituciones sólidas en las decisiones de inversión a largo plazo, tras su destacada participación en el coloquio de IDEA.

Durante la entrevista conducida por Jorge Fontevecchia, la especialista repasó los ejes centrales de su exposición y advirtió sobre los riesgos que implica la retirada del Estado para el ecosistema económico. Asimismo, remarcó la importancia de mirar los ejemplos de países vecinos como Chile y Uruguay, instando al sector empresarial a asumir un rol activo en el monitoreo y la exigencia de un Poder Judicial independiente y previsible.

Andrea Castagnola es politóloga, investigadora y docente especializada en política judicial, transparencia, instituciones políticas y lucha contra la corrupción. Actualmente se desempeña como profesora invitada en el Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales en la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella. Además, trabaja de forma externa para organismos globales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

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Andrea, muy buenos días. Jorge Fontevecchia la saluda. En su exposición ayer en el coloquio de IDEA, se titulaba Estabilidad Institucional para el Desarrollo. Tenemos premios Nobel que han ganado mostrando que el desarrollo es directamente proporcional a la calidad de las instituciones de los países. ¿Cuál es el diagnóstico actual suyo sobre la seguridad jurídica y la seguridad institucional en la Argentina?

Buenos días, Jorge. Bueno, voy a volver a repetir el mensaje que intenté que quedara claro para los empresarios: un desarrollo económico sin un Estado de derecho fuerte es inviable. Intenté mostrarles con números, hablar en su lenguaje y mostrar que es muy difícil pensar el desarrollo económico si no tenemos instituciones específicamente jurídicas sólidas en donde las reglas se cumplan, que el Poder Judicial sea independiente y robusto y que dé la confianza a las instituciones de la economía. Y especialmente a los inversores nacionales y extranjeros de que las reglas sí se cumplen.

Y cuando usted decía esto de que no hay, podríamos decir, capitalismo sin un Estado fuerte, no hay mercado desarrollado sin un mercado fuerte, cuando el discurso del Presidente casualmente es anti-Estado, ¿cómo lo tomaban allí los empresarios en IDEA? ¿Cómo sentía usted, qué percepción tenía de cuánto compartían lo que usted estaba diciendo?

Mi análisis fue... La sala podríamos pensar que estaba dividida, ¿no? Por un lado, algunos mensajes son interesantes para el sector empresarial, como la baja de impuestos o la quita de impuestos; pero, por el otro lado, cuando el Estado se retira y esta idea del libre mercado genera inseguridades jurídicas e inestabilidades de reglas, eso, en el corto y en el largo plazo —y más que nada en el largo plazo—, termina afectando la estabilidad económica de los países. Y lo que yo les mostré ayer a los empresarios es que uno de los indicadores que utilizan Standard & Poor's y Moody's, estas calificadoras de riesgo país, es el Estado de derecho y los indicadores de la comunidad. Y es un indicador muy importante que justifica el grado de los países. Entonces, la ausencia del Estado y la ausencia de instituciones fuertes, sólidas, que den seguridad jurídica, terminan afectando a la inversión nacional, a la inversión extranjera y al desarrollo económico en el largo plazo. Y ni qué hablar de la calidad de vida, el respeto de los derechos y la protección de los derechos individuales.

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Andrea, vuelvo a hacer una pregunta de orden subjetivo. Habiendo estado allí entre los empresarios, ¿siente que esas ideas que desde ya compartimos sean compartidas por la mayoría de los empresarios, o lo ven como una dificultad a un desarrollo libre de mercado?

Mi sensación —y voy a hacer la aclaración de que es la primera vez que vengo a IDEA, así que estoy muy agradecida de que me hayan invitado al coloquio y tener esta oportunidad de hablarle a los empresarios, porque siempre hablo con otras audiencias como jueces, políticos u ONGs— me parece que el empresariado podría cumplir un rol muy importante en lo que es el desarrollo y la estabilidad de las instituciones. Generalmente, las reformas judiciales son opacas, no hay datos, y cuando la sociedad civil y la sociedad organizada no se meten, estos temas quedan librados a la política partidaria. Acá nadie pide que se metan en la política partidaria, obviamente no, pero sí que haya un monitoreo y un reclamo por parte del empresariado de la necesidad de instituciones sólidas como las tienen Chile y Uruguay. Y me parece que no tenemos que ver a Suiza ni tampoco a mi querida Noruega; simplemente con ver lo que hacen Chile y Uruguay, nuestros vecinos, nos va a ir muy bien y nos alcanza para poder tener un desarrollo sostenido en el tiempo. Entonces, me parece que la idea es que el empresariado compre esta idea de que tenemos que estar monitoreando y pidiendo a los gobiernos de turno la necesidad de tener instituciones sólidas que sobrevivan a los cambios de gobierno y que no haya estos ciclos de stop and go que se ven mucho en Argentina. Cuando uno analiza la evolución del Estado de derecho en Argentina, es cíclico; y, lamentablemente, los avances en el Estado de derecho, cuando hay un retroceso, el próximo avance nunca va a llegar al nivel anterior. Entonces, lo que se ve son oscilaciones en el Estado de derecho, pero esta oscilación tiende a ser menor.

Andrea, hoy no tenemos un buen día con las comunicaciones. Es muy interesante, pero se nos corta. Así que vamos a combinar directamente en el piso una entrevista en algún otro momento. Le agradecemos mucho y la felicitamos por su exposición, que compartimos enormemente. Muchas gracias.

Gracias.



LMM