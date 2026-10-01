La discusión sobre qué lugar ocupará Patricia Bullrich en las elecciones de 2027 volvió a aparecer este jueves en el 62° Coloquio de IDEA, el encuentro empresario que reúne en Mar del Plata a representantes de sectores de la economía.

Antes de su exposición ante los empresarios, la senadora de La Libertad Avanza fue consultada por una eventual candidatura presidencial, pero evitó dar una definición y puso el foco en la continuidad del proyecto oficialista: “Lo importante que tenemos que lograr los argentinos es no ir para atrás, no retroceder”, sostuvo.

Dicho esto, mientras Javier Milei y parte de su Gabinete se encontraban en París por la Argentina Week, Bullrich habló de la continuidad del “proyecto” y evitó mencionar al Presidente cuando fue consultada por la reelección.

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Bullrich ya había utilizado una formulación similar semanas atrás, cuando afirmó que “el que tiene que reelegir es el proyecto” y evitó definir qué lugar ocuparía ella en ese escenario.

La pregunta sobre su futuro electoral fue directa: ¿en qué lugar la encontrará 2027? “No lo sé. No es lo que me preocupa. Creo que lo importante son las ideas”, respondió la senadora.

Ante la insistencia, la consulta fue más específica, si le gustaría ser candidata a presidenta. Bullrich volvió a evitar una respuesta y recordó que acaba de asumir como senadora y que tiene “seis años por delante para ser senadora”.

Su respuesta se da mientras su nombre aparece en las especulaciones sobre el armado oficialista para 2027. En las últimas semanas, además, Bullrich expuso diferencias con el Gobierno por los cambios en Discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027.

Pero, para explicar por qué considera importante que el proyecto continúe, Bullrich recordó que otros gobiernos que identificó con un modelo “republicano” y “democrático” no consiguieron la reelección. “No reeligió Alfonsín, no reeligió De la Rúa, no reeligió Macri. Entonces es importante en este momento que este proyecto vigente pueda avanzar”.

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La senadora también aclaró que todavía no está definido cómo se ordenará la oferta electoral para 2027.

“Cómo se va a ordenar la oferta electoral es algo que aún está en veremos. Cuáles van a ser las alianzas, cómo se va a ordenar la oferta electoral, aún está en veremos”, afirmó.

El pedido de Bullrich

La senadora por La Libertad Avanza sostuvo que, después de tres años de Gobierno, "los cambios que se han hecho se tienen que verificar en cada familia y eso significa velocidad, velocidad en los cambios".

Además, planteó que medidas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) deben generar un horizonte más claro para las empresas y, al mismo tiempo, contribuir a que otros sectores de la economía puedan crecer.

Marcó una diferencia entre las actividades que actualmente muestran mayor dinamismo y aquellas que, según su diagnóstico, atraviesan mayores dificultades: "No podemos tener la industria caída, la construcción caída, el comercio caído y por otro lado algunas economías del país como hidrocarburos, pesca, agro y minería en porcentajes de crecimiento muy elevados. Tenemos que compatibilizar".

Lo cierto es que Bullrich también se refirió a uno de los reclamos habituales del sector empresario: el llamado "costo argentino". "Si tenemos una infraestructura más cara y si tenemos un costo argentino más caro, cuesta que los argentinos podamos competir en igualdad de condiciones", afirmó.

A lo largo de su explicación incluyó la presión impositiva y señaló: "No se pueden bajar todos los impuestos de un día para otro, también se necesita el acompañamiento de las provincias y de las municipalidades", sostuvo.

Puso como ejemplo al comercio y comparó la carga impositiva argentina con la de países de la región como Chile y Brasil. Según planteó, si producir y comercializar en Argentina resulta más caro que hacerlo en esos mercados, esa diferencia termina afectando la capacidad de competir y también el precio final.

MV/MSS