El Club Político Argentino reclamó más inversión en ciencia y advirtió por la caída del presupuesto

El Club Político Argentino (CPA) pidió que el Estado vuelva a considerar a la ciencia y la tecnología como una prioridad y propuso llevar los recursos públicos destinados a Investigación y Desarrollo (I+D) al 1% del PBI en el mediano plazo. A través de un comunicado oficial, difundido este jueves, advirtió sobre el deterioro del financiamiento del sector y planteó la necesidad de iniciar una recomposición presupuestaria progresiva a partir del próximo año.

Sumándose a las críticas al proyecto de Presupuesto 2027, que actualmente se discute en la Cámara de Diputados, sostuvo que “la ciencia y la tecnología deben ser prioritarias en la agenda estatal. No son un gasto postergable”. Además, los fondos para I+D, que históricamente representaron el 0,5% del PBI, cayeron a menos de la mitad.

También comparó la situación argentina con la de los países desarrollados, donde, según el documento, el gasto en el área alcanza el 2% del producto.

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Para la entidad, la reducción de recursos ya tiene consecuencias, como la pérdida de proyectos y el éxodo de profesionales especializados, lo que puede dificultar la formación y retención de investigadores.

“Se pierden proyectos valiosos y, peor, capital humano difícil de recuperar”, señaló el comunicado.

Además de pedir una recomposición general del presupuesto, el Club Político Argentino planteó la necesidad de sostener determinadas áreas consideradas estratégicas para el desarrollo tecnológico.

Entre ellas mencionó la inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas, la biotecnología y la ciberseguridad, y pidió “sostener las áreas sensibles (...) allí donde la brecha puede volverse gravosa e irreversible”.

Motosierra sin fin: el Presupuesto 2027 refuerza el ajuste en Ciencia y Universidades

El reclamo también incluye cambios en el funcionamiento del sistema científico. En ese sentido, el CPA propuso “mejorar las instituciones del sistema científico” y “estrechar su vínculo con el sector productivo”.

Qué dice el Presupuesto 2027 sobre ciencia

El proyecto presentado por el Gobierno contempla $2,6 billones para la Función Ciencia y Técnica. Ahora, en términos nominales, representa un aumento frente a 2026, pero distintos análisis del proyecto advierten que esa cifra necesita ser desagregada para entender cuánto dinero está efectivamente destinado a actividades científicas y tecnológicas.

Según el Grupo EPC, una parte de esos recursos aparece dentro de las Obligaciones a Cargo del Tesoro (OACT), partidas que no tienen una asignación específica dentro de un organismo o programa. Al excluir esos fondos, el análisis estima una caída real del 7,1% interanual para la Función Ciencia y Técnica.

A su vez, el CIICTI señaló que el presupuesto previsto para 2027 mantiene una inversión en ciencia y tecnología muy por debajo de la trayectoria que había establecido la Ley 27.614. El organismo calcula que el 0,178% del PBI proyectado para el año próximo queda muy lejos del 0,59% que establecía esa norma.

El análisis del CIICTI sobre el Presupuesto 2027 proyecta una caída real para varios de ellos. Entre los principales casos aparecen el INTA, con una baja del 18,4%; la CNEA, con 17,9%; el INTI, con 17,3%; y el Conicet, con 9,3%.

En el caso del Conicet, uno de los principales organismos de investigación científica del país, el proyecto contempla una reducción real de sus fondos respecto de la ejecución proyectada para 2026. Según el Grupo EPC, sería el cuarto año consecutivo de caída presupuestaria del organismo.

Sin embargo, la situación es diferente en la CONAE, vinculada a las actividades espaciales, que aparece como una de las excepciones dentro del sistema científico y tendría un incremento real del 26% frente a la proyección de 2026.

MV/fl