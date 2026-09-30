El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó ante la Legislatura porteña el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, el cual contempla gastos por $ 24,094 billones y proyecta un superávit financiero de mil millones de pesos con equilibrio fiscal.

La iniciativa destaca por asignar casi $1 billón a obras en la red de subtes —la inversión más alta de los últimos 20 años— que incluirá el inicio de la Línea F y el recambio de formaciones en las líneas A, B y C. Además, el plan prevé una baja en el Impuesto a las Patentes, la exención del ABL para sectores estratégicos durante el primer semestre y la declaración de la Emergencia Hídrica por 12 meses ante el fenómeno de El Niño, que se tratará en un proyecto aparte del de Presupuesto.

Luego del ingreso del proyecto del Ejecutivo comunal, el próximo miércoles 7 el ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, defenderá la iniciativa ante la Comisión de Presupuesto. Según estimaciones oficiales, la propuesta recién “bajaría” al recinto legislativo para ser debatida a fines de noviembre.

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El Gobierno porteño puso en marcha un plan integral de infraestructura que abarca desde el histórico inicio de las excavaciones para la esperada Línea F hasta la renovación completa de la flota de la Línea B con 174 coches cero kilómetro con aire acondicionado.

Según adelantó el Gobierno porteño, la elaboración del proyecto Presupuesto 2027 de la Ciudad de Buenos Aires se tomaron como referencia las pautas macroeconómicas y el marco macrofiscal definidos en el presupuesto nacional. Bajo esos parámetros, se proyecta para el próximo año una variación del nivel de actividad del 4%, un nivel de precios del 18% y un tipo de cambio de $ 1.847,6 por dólar hacia el cierre del período.

En materia presupuestaria, para el próximo ejercicio se calculan gastos totales por $ 24 billones 94 mil millones y recursos totales por $ 24 billones 95 mil millones. A partir de estas estimaciones, la Ciudad de Buenos Aires proyecta un resultado financiero superavitario de mil millones de pesos, manteniendo así un presupuesto con resultado equilibrado.

Las previsiones de ingresos y gastos corrientes para 2027 arrojan un Resultado Económico Primario de $ 4 billones 916 mil millones. A su vez, el Resultado Primario -que surge de restar los gastos totales a los recursos totales, sin considerar los intereses de la deuda- se estima superavitario en $ 593 mil millones.

Ejes del Plan de Gobierno

El presupuesto 2027 se estructura alrededor de cinco ejes estratégicos que orientan la gestión desde sus inicios. En todos ellos, la simplificación funciona como criterio transversal para avanzar hacia una administración más clara, eficiente y accesible, reduciendo obstáculos innecesarios y facilitando la relación de los vecinos con el Gobierno.

Dentro del eje Metro Cuadrado sobresale la inversión en Seguridad y Orden Público. En Movilidad, las prioridades incluyen el comienzo de la nueva línea F y la puesta en funcionamiento de los nuevos vagones para las líneas A, B y C. En Cuidado se pone el foco en el plan de obras y equipamiento en los hospitales públicos. Ciudad Atractiva contempla la realización del premio Moto GP en abril en el nuevo autódromo Gálvez y la renovación del Centro Cultural San Martín. Por su parte, el eje de Reforma y Modernización del Estado se centrará en potenciar a BAX como herramienta de interacción con el vecino a través de la IA.

Respecto a la iniciativa presentada, Arengo señaló que “este proyecto de ley presenta como puntos clave una muy fuerte baja impositiva para la clase media, la inversión en obras de subte más alta de los últimos 20 años y el sostenimiento del gasto en materia de Seguridad y orden en las calles”. Pero además, el funcionario destacó que “a la histórica baja del Impuesto a las Patentes, se suma la decisión política del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, de impulsar medidas de alivio fiscal para PyMEs y sectores estratégicos de la economía de la Ciudad como gastronomía, hotelería, librerías y construcción”.



Por último, Arengo resaltó que “además del inicio de las obras de la nueva línea F, durante el primer semestre se pondrán en marcha las nuevas formaciones de las líneas A, B y C. Y en lo que respecta a obras, en el 2027 vamos a finalizar la renovación de la AU Dellepiane, el Puente Anillo Pampa y el paso bajo nivel de Álvarez Thomas”, concluyó el funcionario porteño.

Inversión récord en subte, la más alta de los últimos 20 años

El gasto de capital proyectado para 2027 representará el 18% del presupuesto total, por encima del promedio histórico de los últimos 20 años, el cual se ubicó en el 16%.

El próximo año, la inversión en obras para el subte será la más alta de los últimos 20 años y alcanzará los 917 mil millones de pesos. Concretamente, el promedio de inversión en subte sobre el gasto de capital durante las dos últimas décadas fue del 10%. Para el 2027 se duplicará esa proporción, destinando el 21,2%.

Después de 25 años, se iniciarán las obras de una nueva línea. Para el 2027, la línea F contará con un presupuesto superior a los 360.000 millones de pesos. Conectará Barracas con Plaza Italia, tendrá 12 estaciones y circularán más de 300.000 pasajeros diarios, atravesando 8 barrios de 5 comunas.

Asimismo, en abril comenzarán a instalarse los nuevos vagones de las líneas A y C, en tanto que a mitad año se hará lo mismo con las nuevas formaciones de la línea B. En el 2027 también se prevé llevar adelante las obras de modernización de la Línea D.

Otras obras referidas a Movilidad y Transporte que se destacan para el próximo año es la finalización de la renovación de la autopista Dellepiane, del puente Anillo Pampa y del paso bajo nivel de Álvarez Thomas, las cuales permitirán agilizar los tiempos de viaje, simplificando y mejorando la calidad de vida de los vecinos.

Por otra parte, antes de fin de año se terminarán las obras de los pasos bajo nivel de García Lorca e Irigoyen y el Puente Labruna.

Nuevos beneficios fiscales

Exención de ABL a hoteles, restaurantes y librerías

● Al igual que en el 2026, el próximo año se volverá a eximir del ABL a los hoteles y restaurantes durante el primer semestre del próximo año. En esta oportunidad también se otorgará este beneficio a las librerías.

● De esta manera, se busca fortalecer a estos sectores estratégicos que generan empleo y dinamizan el desarrollo económico para seguir posicionando a la Ciudad como uno de los principales destinos culturales y turísticos de la región.

● En el 2026 se beneficiaron 10.000 partidas de ABL (700 gastronómicos y 9.300 del sector hotelero) y para el próximo año se estima alcanzar un universo similar.

Proyecto de ley de emergencia hídrica

Con el fin de anticiparse a posibles situaciones de emergencia que pueda provocar el fenómeno climático de “El Niño”, la Ciudad de Buenos Aires decidió presentar ante la Legislatura un Proyecto de Ley de Emergencia Hídrica y Climática.

Esta propuesta del Poder Ejecutivo de la Ciudad declara la emergencia hídrica por 12 meses, priorizando la ejecución de obras y dotando al Gobierno de la Ciudad de herramientas específicas para prevenir, mitigar y responder rápidamente ante precipitaciones extraordinarias y eventos meteorológicos severos.

Entre las herramientas previstas se establecen:

● Readecuación presupuestaria

● Medidas de organización y gestión de recursos humanos

● Régimen especial de subsidios para damnificados

● Línea de crédito específica del Banco Ciudad a tasa preferencial para asistir a damnificados en la reparación de viviendas, comercios y vehículos afectados.

Asimismo, el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 refuerza los recursos destinados a obras hídricas, con el objeto de prevenir, mitigar y responder ante eventos de lluvias intensas, elevando del 0,7% al 0,9% del gasto en esta materia.

Este plan de prevención se concentra en tres frentes de acción prioritarios:

● Red Pluvial: Mantener y ampliar la capacidad de drenaje. Mantenimiento, reparación, adecuación y ampliación de la infraestructura pluvial para mejorar la capacidad de respuesta.

● Gestión del Riesgo: Prevenir y anticipar. Programa de Gestión de Riesgo Hídrico (P.G.R.H.), orientado a fortalecer la planificación y las intervenciones necesarias para reducir el impacto de eventos extremos.

● Higiene Urbana: Asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Servicios de Higiene Urbana como componente complementario para mantener despejados los sistemas de drenaje y reducir factores que puedan agravar anegamientos.



ML