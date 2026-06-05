El Club Político Argentino reclamó respetar los mecanismos de selección de jueces: "Necesitamos jueces idóneos"

El Club Político Argentino difundió una declaración en la que manifestó su preocupación por la situación institucional del país y reclamó que los procesos de selección de jueces se realicen respetando los mecanismos previstos por la Constitución y las leyes vigentes.

Bajo el título "Necesitamos jueces idóneos", la entidad advirtió sobre lo que considera una degradación progresiva de las instituciones y sostuvo que el funcionamiento adecuado de la Justicia resulta esencial para garantizar la convivencia democrática.

En el documento, el Club señaló que observa con inquietud distintos procesos de designación de magistrados que, a su entender, se apartan de los procedimientos establecidos. En ese sentido, remarcó que la elección de jueces debe apoyarse exclusivamente en criterios de capacidad, trayectoria profesional y solvencia ética.

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La organización sostuvo que la evaluación de los candidatos debe centrarse en sus antecedentes académicos, profesionales y morales, evitando cualquier tipo de discriminación vinculada con creencias personales, origen social, familiar o decisiones de carácter privado.

Asimismo, destacó que el sistema actual contempla diversas etapas de análisis y control precisamente para limitar la discrecionalidad en los nombramientos. Aunque reconoció que el mecanismo puede ser perfeccionado, consideró que cualquier modificación debe realizarse a través de los canales institucionales correspondientes.

En ese marco, el Club Político Argentino valoró la reciente propuesta impulsada por la Corte Suprema orientada a mejorar los procedimientos de selección de magistrados, aunque subrayó que, mientras no exista una reforma aprobada, corresponde respetar el régimen vigente.

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La declaración también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la confianza pública en las instituciones. Según expresó la entidad, la credibilidad en los procedimientos, las decisiones fundamentadas y el cumplimiento de las normas constituye un elemento central para reconstruir los vínculos sociales y políticos.

Finalmente, el Club afirmó que el respeto a la Constitución y a los valores que la sustentan representa una condición indispensable para recuperar la calidad institucional y generar condiciones de estabilidad y desarrollo en el país.

LB