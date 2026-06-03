En la antesala de una nueva movilización masiva bajo la consigna "Ni Una Menos", la oficina especializada en violencia de género de la Corte Suprema lanzó un informe en el que advirtió que desde 2008 hasta 2026 se registraron 107.417 casos de violencia doméstica en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) del máximo tribunal de la Nación se evaluaron 107.417 situaciones de violencia doméstica en CABA, acumuladas desde el año 2008, donde mujeres denunciaron a sus parejas o exparejas por determinadas situaciones de maltrato.

Los registros indican que en once años hubo 3424 muertes por violencia de género

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el informe presentado este miércoles el organismo dependiente de la Corte Suprema indicó que a lo largo de los años de los diferentes casos de violencia doméstica se realizaron 105.933 derivaciones a la justicia civil y 85.191 a la justicia penal, lo que equivaldría a unas 28 derivaciones diarias.

En el desglose, se vio que los casos de violencia doméstica tuvieron un aumento casi constante de 2008, con 1273, hasta un pico de 7457 en 2015, seguido de un leve descenso y un pico de 7397 en 2019, posteriormente los casos fueron disminuyendo hasta 2118 en lo que va de 2026.

La OVD, según se indicó, trabaja con equipos interdisciplinarios que reciben el relato de las personas afectadas, evalúan las situaciones y elaboran informes de evaluación de riesgo que se remiten a la Justicia para adoptar las medidas correspondientes.

El organismo cuenta con el trabajo de médicos que se ocupan de constatar lesiones, confeccionar informes al respecto y realizar las derivaciones médicas necesarias para la correcta atención de las víctimas, como así también con profesionales de la abogacía, la psicología y el trabajo social.

A 11 años del primer #NiUnaMenos, se espera una masiva movilización frente al Congreso

La OVD fue creada en 2008 con el objetivo de brindar acceso a Justicia a las personas afectadas por situaciones de violencia doméstica en condiciones de vulnerabilidad. La misma se encuentra ubicada en Lavalle 1250, en la Ciudad de Buenos Aires, y recibe denuncias las 24 horas, todos los días del año.



Cuántas situaciones de violencia doméstica se registraron desde 2008

Según indicó el informe de la OVD, se registró la siguiente cantidad de situaciones de violencia doméstica desde su creación:

-2008: 1273 denuncias

-2009: 4608 denuncias

​-2010: 5513 denuncias

​-2011: 6318 denuncias

​-2012: 7068 denuncias

​-2013: 6857 denuncias

​-2014: 6974 denuncias

​-2015: 7457 denuncias

​-2016: 7117 denuncias

​-2017: 6745 denuncias

​-2018: 7157 denuncias

​-2019: 7397 denuncias

​-2020: 4441 denuncias

​-2021: 5111 denuncias

​-2022: 5783 denuncias

​-2023: 5400 denuncias

​-2024: 5004 denuncias

​-2025: 5076 denuncias

​-2026: 2118 denuncias

AS.

LT