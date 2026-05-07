La Corte Suprema rechazó el per saltum del Gobierno por la reforma laboral y la causa seguirá en instancias inferiores

La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves el recurso de per saltum presentado por el Gobierno nacional para que el máximo tribunal interviniera de forma directa en la causa que analiza la validez de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los jueces entendieron que no se cumplen los requisitos legales para habilitar un “salto de instancia” y resolvieron que el expediente continúe su trámite en tribunales inferiores.

La presentación había sido realizada por la Procuración del Tesoro el pasado 16 de abril, luego de que el juez laboral Raúl Ojeda suspendiera mediante una cautelar cerca de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

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