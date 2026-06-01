La Corte dejó firme una condena a perpetua por un femicidio

Con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema dejó firme una condena a prisión perpetua por el femicidio de Gladys Sanabria, de 37 años. El Máximo Tribunal desestimó la presentación de la defensa de José Antonio Ceballos, condenado por "homicidio agravado por la relación de pareja preexistente, por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego".

Según se reconstruyó en la causa, Gladys Sanabria, madre de tres hijos y militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores, había decidido poner fin a una relación violenta y de sometimiento que mantenía con su pareja desde hacía un año. En ese contexto, Ceballos se presentó el 24 de diciembre de 2019 en la vivienda de la mujer y le disparó frente al hijo de la víctima. También habría amenazado a una familiar para que no la ayudara.

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Sanabria estuvo internada en el hospital Simplemente Evita, de González Catán, donde fue sometida a una intervención quirúrgica y a varias transfusiones, pero falleció luego de tres días de agonía. En tanto, Ceballos escapó y estuvo prófugo durante varios días hasta que lo capturaron en la localidad de Campana.

El expediente judicial

En mayo de 2022 el Tribunal Oral Criminal 3 de La Matanza condenó a Ceballos a la pena de prisión perpetua calificada por el vínculo y por tratarse de femicidio, agravado por su realización con un arma de fuego, amenazas agravadas y portación ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso real entre sí.

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Al año siguiente, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal rechazó el recurso de la defensa y en el mismo sentido se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. La defensa de Ceballos hizo un planteo ante la Corte que definió que el planteo era “inadmisible”.