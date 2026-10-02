Nuevo programa de Ciudadanía argentina por Inversión: quiénes podrán solicitarla y cuánto deberán aportar

El Gobierno presentó el Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina, una iniciativa que permitirá solicitar la ciudadanía mediante un aporte de US$ 350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por US$ 800.000. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunciaron el esquema durante la Argentina Week en París, con la previsión de comenzar a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.

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Según informó en un comunicado el Ministerio de Economía, el programa forma parte del proceso de apertura e integración internacional impulsado por la Argentina, junto con reformas orientadas a fortalecer el clima de inversión y promover la llegada de capitales. Para su implementación, el Gobierno señaló que incorporará estándares de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI.

El esquema contempla dos alternativas para el solicitante principal. La primera será realizar un aporte directo y no reembolsable de US$ 350.000 al Tesoro Nacional, mientras que la segunda consistirá en suscribir un título público por US$800.000 creado específicamente para el Programa de Ciudadanía por Inversión.

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El programa también permitirá incorporar al cónyuge y a los hijos del solicitante principal, siempre que acrediten el vínculo correspondiente y efectúen los aportes establecidos para cada categoría. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años que sean solteros y no tengan hijos podrán solicitar la ciudadanía mediante un aporte de US$100.000 al Tesoro Nacional.

Para los menores de 18 años, el aporte establecido será de US$25.000. De esta manera, un grupo familiar tipo compuesto por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podrá solicitar la ciudadanía argentina mediante desembolsos por un total de US$500.000.

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Todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y estarán alcanzados por los estándares aplicables en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera. De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Economía, los recursos obtenidos serán destinados a continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la Argentina.

El Gobierno indicó además que cuenta con el asesoramiento de firmas internacionales especializadas en migración por inversión para adoptar prácticas internacionales en el funcionamiento del programa. Las solicitudes estarán sometidas a un proceso de evaluación destinado a preservar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina.

Qué controles deberán superar los solicitantes

La evaluación estará encabezada por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión y contará con la intervención de distintos organismos públicos especializados. Entre ellos estarán la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior.

El procedimiento incluirá la verificación de identidad, la trazabilidad y licitud del origen de los fondos, el análisis patrimonial y financiero y la evaluación del riesgo jurisdiccional. También se revisarán los antecedentes penales y reputacionales y el historial migratorio de quienes presenten una solicitud.

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Una vez concluida esa instancia, la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión enviará su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que será el organismo encargado de aprobar o rechazar cada solicitud. De esta forma, el aporte económico será uno de los requisitos del programa, pero la definición quedará sujeta al proceso de evaluación establecido por el Gobierno.

Por último, el programa quedará operativo para comenzar a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026. En el comunicado, el Gobierno sostuvo que busca continuar fortaleciendo los vínculos de la Argentina con el mundo, proyectar internacionalmente el valor de la ciudadanía argentina y consolidar al país como una nación abierta y confiable.

GZ/fl