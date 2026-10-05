Cronograma de ANSES: quiénes cobran sus haberes esta semana antes del feriado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó la distribución de las fechas de acreditación de haberes para la semana comprendida entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre. El esquema oficial establece que los depósitos comenzarán formalmente a partir del jueves 8 de octubre, debido a la organización administrativa fijada para los primeros días del mes.

Calendario de ANSES: quiénes cobran sus haberes antes del feriado de octubre

Durante estas jornadas, el organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Capital Humano iniciará las liquidaciones correspondientes a jubilaciones y pensiones mínimas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), la Asignación por Embarazo, las Pensiones No Contributivas y las Asignaciones de Pago Único.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) percibirán sus montos mensuales durante el cierre de la semana de acuerdo a la siguiente distribución por documento:

- DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre

- DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes mensuales no superen el monto mínimo garantizado por el sistema previsiones comenzarán a cobrar en las siguientes fechas:

- DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre

- DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre

Aumentos por movilidad de ANSES: las escalas de jubilaciones, pensiones y asignaciones para octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Las familias y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) junto a los trabajadores alcanzados por el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) tendrán acreditados sus fondos según el calendario dispuesto:

- DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre

- DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Para los titulares que perciben asignaciones familiares vinculadas a las Pensiones No Contributivas, la acreditación de haberes no requiere distinción por la terminación de la cédula de identidad:

- Todas las terminaciones de DNI: desde el jueves 8 de octubre

Asignaciones de Pago Único

Las prestaciones correspondientes a los conceptos de matrimonio, nacimiento y adopción quedan habilitadas a partir del viernes dentro de la primera quincena mensual:

- Todas las terminaciones de DNI: desde el viernes 9 de octubre

ANSES confirmó el calendario definitivo de cobros para octubre

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social iniciarán su esquema de cobranza al cierre de la semana según la finalización del documento nacional de identidad:

- DNI terminados en 0: viernes 8 de octubre

- DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre

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