Carlos Rodríguez sobre la economía: "El temor a una crisis mayor parece crecer con los días"

El economista Carlos Rodríguez aseguró que “a pesar de que falta más de un año para las elecciones, el temor a una crisis mayor parece crecer con los días”.

“El deterioro de varios indicadores económicos y políticos argentinos no se arregla con paquetes aislados de medidas. Hay una monumental caída en los animal spirits de Keynes: se deterioran las expectativas, la confianza y el incentivo a invertir”, explicó.

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¡Agarrate Catalina!

Rodríguez se refirió con ironía a la coyuntura actual económica del país en una publicación de la red social “X” titulada: “¡Agarrate Catalina, que vamos a galopar!”

“No sirven parches liberales tardíos, en los que pocos creen”, aclaró el analista económico.

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“Sin agresiones, gritos ni desprecios”

“El liberalismo debió ser bien explicado desde el principio, sin agresiones, gritos ni desprecios. Si la gente no acompaña, el Liberalismo no funciona”, señaló en tono crítico.



Además consideró que “Milei y su entorno más intransigente están logrando que una parte de la sociedad descrea del liberalismo casi tanto como de las peores versiones del peronismo”.

“Al paso que vamos, en poco tiempo estaremos discutiendo salidas más heterodoxas, tipo el New Deal de Roosevelt, o la Economía Social de Mercado, que tuvo en estas tierras a Álvaro Alsogaray como uno de sus principales difusores”, afirmó.

“Javier Milei confundió una meta con un instrumento. Nunca entendió a Jan Tinbergen”, concluyó Rodríguez en alusión al economista neerlandés que ganó el Premio Nobel de Economía en 1969.