El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, se manifestó en contra de la propuesta del peronismo para que las elecciones de gobernador y presidente se realicen en una misma jornada. En declaraciones al canal oficial Somos Uno, defendió la separación de los comicios, cuestionó a la oposición por impulsar ahora una modificación y calificó la iniciativa como un “sacudón político”.

“Las elecciones nacionales van por un lado, las elecciones provinciales van por el otro”, sostuvo el mandatario al ser consultado sobre el proyecto de enmienda constitucional presentado por el PJ para habilitar la coincidencia de ambas votaciones.

La discusión incorpora un contraste con los fundamentos que utilizó el oficialismo provincial para promover la suspensión de las PASO: reducir el gasto electoral y evitar el desgaste de los ciudadanos ante las sucesivas convocatorias. Durante el debate legislativo, el diputado oficialista Jorge Gómez aludió al “hastío” de los votantes y estimó el costo de las primarias en unos $5.000 millones.

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Zdero cuestionó al PJ: “16 años se olvidaron de hacer eso”

La consulta al gobernador incluyó tanto la posibilidad de votar autoridades provinciales y nacionales el mismo día como el pedido opositor de evitar que los municipios convoquen a elecciones en fechas diferentes.

“Ah, mire, mire, mire usted. 16 años se olvidaron de hacer eso. 16 años que pasaron no se dieron cuenta de eso”, respondió Zdero, en referencia al período de gobiernos peronistas que lo precedió. “Al contrario, en 16 años modificaban las reglas de juego del sistema electoral como querían”, agregó.

El mandatario también cuestionó la distribución de boletas durante aquellas gestiones. Recordó una elección en la que, según afirmó, la boleta de un candidato a intendente de Resistencia aparecía en otras localidades de la provincia y concluyó: “Hicieron a medida las elecciones como querían”.

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El argumento de las reglas constitucionales

Zdero puso en duda las motivaciones económicas de la propuesta y vinculó el planteo opositor con sus críticas a la situación financiera que recibió al asumir.

“Que estén preocupados por el presupuesto y que estén preocupados por los gastos en la provincia, bueno, la verdad que es algo interesante, porque habrán cambiado de opinión con el desastre económico que han dejado, con la deuda que estamos tratando de pagar”, expresó.

Luego definió la iniciativa como “una cuestión de movimiento político, de sacudón político” y sostuvo: “Las reglas de juego están constitucionalmente, están planteadas hace mucho tiempo”.

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El antecedente de las PASO: ahorro y cansancio de los votantes

El 2 de septiembre, la Legislatura chaqueña aprobó la suspensión de las primarias provinciales por un año. La norma estableció que los recursos equivalentes al ahorro fiscal estimado para 2027 se destinen a la compra de insumos para el Hospital Pediátrico Avelino Castelán, de Resistencia.

Al defender esa medida, el oficialismo había planteado que la reiteración de elecciones podía afectar la participación ciudadana. El proyecto proponía “simplificar el calendario electoral, evitando la reiteración de convocatorias a las urnas y facilitando la participación ciudadana”.

Ahora, el peronismo retoma esos argumentos para reclamar que se avance también sobre las elecciones generales. Desde ese espacio sostienen que el ahorro de unificar los comicios podría alcanzar los $10.000 millones, una estimación que duplica la cifra utilizada para justificar la suspensión de las PASO.

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En ese marco, el intendente de Machagai, Juan Manuel García, propuso destinar el eventual ahorro a subsidiar las tarifas de Secheep. Según su cálculo, los recursos permitirían reducir un 20% el costo energético durante el verano y parte del otoño.

“Si es verdad que quieren ahorrar, es el momento”, planteó García. Zdero, por su parte, defendió ante Somos Uno la continuidad de las elecciones separadas y atribuyó la propuesta opositora a una motivación política.