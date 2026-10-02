El PJ propone usar el ahorro de unificar elecciones para bajar un 20% las tarifas de luz

El debate por la unificación de las elecciones provinciales y nacionales en Chaco incorpora una discusión sobre el destino del eventual ahorro. El intendente de Machagai, Juan Manuel García, defendió el proyecto de enmienda constitucional presentado por el peronismo en la Legislatura y propuso utilizar esos fondos para financiar un subsidio del 20% en las tarifas de Secheep.

El jefe comunal pidió “coherencia” al Gobierno provincial y vinculó su planteo con el argumento económico utilizado por el oficialismo para suspender las primarias. “Si es verdad que quieren ahorrar, es el momento”, sostuvo.

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El cálculo del ahorro y su destino

Según recordó García, el oficialismo cifró en $5.000 millones el ahorro por la suspensión de las PASO, con destino anunciado al hospital Pediátrico. Desde el peronismo sostienen que la unificación de las elecciones generales podría duplicar ese monto.

El intendente propuso que esos recursos se utilicen para amortiguar el costo de la electricidad durante los meses de mayor consumo. Advirtió que los aumentos harán que las facturas sean “impagables” en la temporada estival.

“Si tenemos en cuenta la facturación global de Secheep con CAMMESA, estaríamos hablando de que se puede bajar el costo energético un 20% por mes durante el verano y parte del otoño”, indicó.

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La reducción planteada es una estimación de García y forma parte de su propuesta de subsidios, cuya aplicación dependería de que se avance con la unificación electoral y se destinen los recursos a ese fin.

Un reclamo al Gobierno por las facturas de luz

García cuestionó la dolarización de la energía y el traslado de los costos al usuario final, un mecanismo al que se refirió como pass through. Según su evaluación, esa combinación deja a los chaqueños en una situación particularmente vulnerable frente a los aumentos.

“Cualquier mecanismo que le permita al gobierno aligerar esa carga para los chaqueños tiene que ser tomada muy en serio”, expresó.

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El intendente también reclamó que la iniciativa se discuta por su posible impacto en las facturas. “Es un buen proyecto porque ofrece una solución clara a un problema específico que hoy el gobierno provincial no sabe cómo va a resolver”, afirmó.

Finalmente, dirigió un cuestionamiento al gobernador Leandro Zdero y puso en duda las razones de la suspensión de las primarias: “Si el gobernador se niega a aprobarlo, entonces quiere decir que no suspendió las PASO por ahorro sino por miedo electoral”.