Régimen diferencial de subsidios eléctricos en Misiones: cómo acceder al beneficio

Ante la implementación del nuevo régimen diferencial de subsidios eléctricos en noviembre, resultado de las gestiones realizadas por la Provincia para que se contemplen las particularidades climáticas y de consumo de Misiones, Energía de Misiones recomienda a los usuarios revisar sus facturas para verificar si cuentan actualmente con el Subsidio Energético Focalizado (SEF) y, según cada situación, realizar los pasos correspondientes para acceder al beneficio.

El nuevo esquema contempla para las zonas consideradas muy cálidas un bloque de hasta 500 kWh mensuales subsidiados entre noviembre y abril, período en el que las altas temperaturas generan un mayor consumo de electricidad. Durante los seis meses restantes, el bloque será de hasta 300 kWh mensuales.

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Esquema diferencial

La incorporación de Misiones al esquema diferencial responde a las gestiones realizadas por la Provincia ante Nación para que las condiciones climáticas y las necesidades particulares de consumo eléctrico del Norte argentino sean contempladas dentro del régimen nacional de subsidios.

El planteo fue sostenido por el gobernador Hugo Passalacqua y ratificado en agosto durante la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, realizada en Posadas. Posteriormente, las gestiones permitieron avanzar en un esquema que reconoce a todo el territorio misionero como zona de clima muy cálido.

Así los usuarios residenciales y cooperativas eléctricas que cuentan con el subsidio nacional podrán disponer, desde noviembre y durante los meses de mayor demanda, de un bloque de consumo subsidiado de hasta 500 kWh mensuales.

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Cómo verificar si el hogar ya está inscripto en el SEF

El primer paso es revisar la factura de electricidad. Allí figura la situación del usuario frente al subsidio mediante las leyendas “CON SEF” o “SIN SEF”.

Si la factura dice “CON SEF”: el hogar ya cuenta con el subsidio nacional y queda comprendido en el nuevo esquema diferencial que comenzará a aplicarse en noviembre, de acuerdo con las condiciones establecidas por el régimen. Si la factura dice “SIN SEF”: el usuario deberá ingresar a www.argentina.gob.ar/subsidios, donde podrá realizar la gestión correspondiente.

El portal nacional permite acceder a tres opciones: inscribirse, consultar el estado de un trámite ya iniciado o solicitar una revisión en caso de que el beneficio haya sido denegado.

Para realizar la gestión es importante contar con la información solicitada por el sistema, entre ella los DNI de los integrantes del hogar, el número de conexión del servicio eléctrico y los datos necesarios para completar la declaración jurada de ingresos.

Por su parte, Energía de Misiones también coordinará con municipios y distritos operativos territoriales de orientación, destinados a acompañar a las familias que tengan dificultades para acceder a la tecnología o que necesiten realizar consultas sobre el subsidio. Los lugares y fechas de atención serán informados previamente para facilitar la concurrencia de los usuarios.

Fuente: Gobierno de Misiones.